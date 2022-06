La reacción de Susana Giménez al desliz de Alberto Fernández sobre Garganta Profunda

Recientemente en un acto público, el presidente Alberto Fernández confundió el nombre de una revista con el de la legendaria película para adultos Garganta Profunda. Y ahora, Susana Giménez tuvo una filosa reacción en un posteo que satirizó el desliz del mandatario.

Durante su discurso en el Museo del Bicentenario, donde encabezó el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023, Alberto Fernández elogió la labor de las organizaciones sociales en estos momentos de crisis. "Quiero agradecérselos aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. No esperen que yo generalice. Eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones", remarcó el presidente.

Sin embargo, en un momento Alberto Fernández quiso referirse a Nacho Levy, director de La Garganta Poderosa, quien estaba presente entre los convocados. "Ahí veo al compañero de Garganta Profunda, y como él, a miles", expresó el mandatario. Tras ser corregido por algún asistente, se apresuró a corregir: "No, profunda no, poderosa. Es poderosa, pero profunda también, porque en esa revista nos enseñaron muchas cosas que eran ocultas por otros medios".

Mientras se replicaron los memes e ironías por el furcio, Susana Giménez comentó un posteo de la cuenta Ministerio de la Polenta, desde donde satirizaron con la siguiente secuencia: "Pibe, yo tenía una novia a la que le decía jirafa". "¿Porque era alta, tío Beto?". "No, por la garganta profunda".

Reconocida detractora del gobierno de Alberto Fernández, Susana Giménez no dudó en estampar su reacción a la ocurrencia de la mencionada cuenta con un: "Jajajaja jajajaja".