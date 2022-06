Pablo Granados explicó la razón por la que no se pone de novio con mujeres famosas

A pesar de que es uno de los humoristas más conocidos, populares y queridos de la Argentina, Pablo Granados supo escaparle a la exposición gracias al bajo perfil que defiende con decisiones de vida muy contundentes, aunque cada tanto cuele en sus redes alguna que otra divertida "foto hot".

Por empezar, el artista rosarino vive en el campo, alejado de la ciudad, a su propio ritmo. Pero, por otro lado, no es un detalle menor lo que hace tiempo atrás Pablo adoptó como máxima: no involucrarse sentimentalmente con mujeres famosas.

Por supuesto que en el historial amoroso de Granados hubo romances que le valieron salir en tapas en más de una revista del corazón. En 2007, el músico y actor y Soledad Fandiño mantuvieron una breve pero intensa relación mientras compartían sets en el programa de humor No hay dos sin tres.

“Trato de preservar mi intimidad. No quiero ocultar nuestra historia, pero no me interesa hablar de mi pareja. Tiene algo clave para mí: inteligencia y mucha actitud", fue todo lo que dijo en ese momento la actriz sobre el papá de Migue y María, porque él se llamó al silencio.

Como sea, después de la experiencia con Fandiño, el ex ShowMatch decidió nunca más ponerse de novio con una mujer famosa. ¿Por qué? “Si salís con alguien que no es conocida, te separás y no la ves más”, señaló hace un tiempo, al explicar sus razones.

“Pero si es famosa, te la cruzás todos los días en el afiche de la esquina de tu casa. O la ves en todas las revistas con otra pareja”, terminó el creador de El oficio de ser mamá, que detesta la exposición y no está dispuesto a abrir las puertas de su vida privada y a ser objeto del ojo indiscreto de los paparazzis.

De hecho, en una oportunidad Granados contó que una vez fue a un supermercado a 50 kilómetros del lugar donde paraba para evitar que le sacaran fotos. Según él, no lo hace por amargado sino porque ciertas “cosas que se dicen o publican pueden provocar malestar en mi familia”.

Así le fue cuando le sacaron una foto espontánea, sin su permiso, y salió con un gesto muy serio y su mamá lo llamó preocupada para preguntarle si le pasaba algo porque lo había visto con cara triste.

¿Está de novio actualmente? Por supuesto, no hay confirmaciones de su parte, tan sólo un puñado de señales en las redes sociales que aparecieron en septiembre de 2021 y que permitían conjeturar que podría estar en una relación con la actriz Camila de los Santos, con quien realizó varios sketches de humor.