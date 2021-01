Así es una foto "hot" de Pablo Granados

El humorista y músico Pablo Granados se reinventó y ahora hace reír desde sus redes sociales. Filma divertidos videos, cuenta anécdotas, hace humor desde ahí, incluso cuando promociona productos. De hecho, grandes marcas lo sponsorean y siempre sorprende, así esté en pleno "chivo".

Esta vez Granados no se mostró para nada cómico, al contrario, casi que fue una foto muy sensual. Lo divertido fue su comentario debajo: "LA FOTO ERÓTICA DEL VIERNES. 'Las aguas danzantes y yo'”.

El dibujante y humorista Martín Garabal también le dejó un comentario muy divertido: "Estoy muy excitado", dijo. En cambio otros no se tomaron a risa la foto y le dijeron que de verdad es muy atractivo:

Vos jodes pero sos sexy

Estás muy bien muy bien

Fuerte como patada de allanamiento

Granados íntimo

Tiempo atrás dio una entrevista con MDZ radio donde se confesó y dijo que su familia lo ha ayudado a deconstruirse. Dijo que su gente cercana es muy moderna, que sus hijos se adaptan a los cambios del mundo y de la cultura permanentemente y comentó que tanto su hija como su nieta son vegetarianas.

En aquel sentido, reflexionó: "Al estar rodeado de eso sí o sí te deconstruís en un montón de cosas. Si yo me siguiera juntando con los contadores de chistes de hace 20 años, no estaría mal, pero me costaría cambiar la cabeza", reflexionó Granados.

De todos modos aseguró que, desde su experiencia, no hay que hacer extremista para los cambios, porque eso te produce hasta odio. "Yo no estoy consumiendo carne como antes. Me voy a comer un asado, pero no voy a ingerir 3 veces por semana carne como hacía antes. Hoy moriría para hacerme un ojo de bife, pero sé que si no lo tengo en la heladera no lo comeré", contó.

Por esto Pablo Granados dijo que "hay productores ganaderos que me putean, pero bueno, es cuestión de adaptarse. Yo también laburaba en televisión cuando tenía 40 puntos de rating y hoy tiene 10 o 5, entonces, o te quedás quejándote o te adaptás"."También antes había gente que vendía cosas es recipientes de plástico y hoy lo vende en reciclados o cambió", concluyó.