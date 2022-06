Nai Awada reveló el oscuro pasado de Nati Jota: "No te perdoné nunca"

El maltrato que vivió Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos desató la ira de los fanáticos del reality, quienes comenzaron una campaña anti-bullying para escrachar a todos los famosos implicados.

Una de las que se pusieron al frente de la cruzada fue Nai Awada. La mediática le dedicó furiosos mensajes a la hermana de Belu Lucius e instó a todos a que la dejaran de seguir en las redes sociales.

En este contexto, Nati Jota saltó a defenderla y aseguró que todo era una ficción del reality: ·A Emily la conozco y sé que es una gran persona. Lo que se muestra es un cuento de un programa de TV, no le hace justicia a ella·, había expresado.

Nai Awada.

Entonces, Awada, quien comparte un polémico pasado con la influencer, reveló los terribles momentos que le hizo vivir en su adolescencia: "Qué pueden esperar de la chica que me hizo bullying toda la secundaria y al día de la fecha es amiga de los hombres que me acosaban sistemáticamente con burlas y sustos en el colegio. ¿En serio? #noalbullying. No nos callemos más por miedo. Nati Jota no te perdoné nunca, ni quiero".

Nati Jota.

"Todo vuelve en la vida. Por más que hoy estés en TV, la vida se ocupará sola de devolverte todo el dolor y daño que le hicieron a una nena de 15 años que solo intentaba pertenecer a tu nefasto grupo. Mi papá tuvo que intervenir y recién ahí frenaron. Son tus amigos hoy", escribió la actriz en Twitter.

Además, compartió una serie de repudiables tuits que publicó Jota en 2010. "#YoNoDiscrimino, el de la verdulería me tocó cuando me dio la bolsa de naranjas y no me enfermé", "RT si sos negro o normal", decía la influencer en otros posteos de la misma línea publicados en marzo de 2011."Chicos es negro, no hay que tomarlo en serio", "¿Por qué los negros no tienen gemelos? Porque Dios no se equivoca dos veces. #MisAmigos #HolaINADI", fueron algunos de los terribles mensajes.