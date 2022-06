Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura, sigue peleando por su salud

Semanas atrás, Estelita Muñoz preocupó a varios. Es que la panelista de El Run Run del Espectáculo no le respondía el teléfono a sus compañeros de Crónica TV y ahí fue que se enteraron de lo que había pasado. La ex de Luis Ventura haber tenido que ser internada de urgencia en la Clínica La Trinidad de Quilmes por un cuadro de vértigo posicional paroxístico benigno.

Luego, reapareció en la pantalla chica buscando llevar tranquilidad tanto para sus seguidores, como para sus colegas. "Estoy mejor, luchándola desde mi casa y mejorando de a poco", expresó frente a la cámara.

Al aire, relató cómo ocurrió todo. "Un día me empezó a girar todo de una manera espantosa… y bueno, empecé con vómitos. Primero vino una emergencia a mi casa, me dieron algo para el estómago, pero como al día siguiente seguía igual, mis hijos me llevaron a La Trinidad de Quilmes, y ahí me descubrieron que tenía vértigo", señaló.

Según contó, la enfermedad se origina por unas "pelotitas" que están en el oído, llamadas otolitos, y se salen de lugar. También, detalló que para poderse curar, los médicos hacen que vuelva a tener vértigo y reconoció que es algo "espantoso". "Lo que hacen es llevarte la cabeza para atrás, lo hace una kinesióloga, y yo pedía por favor que pararan porque me giraba todo, pero me explicaban que tenía que aguantar porque es la manera que los otolitos vuelvan a su lugar", indicó.

Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura

Debido a la enfermedad, la mediática bajó siete kilos y si bien está más estable, atraviesa una mejoría lenta. No puede salir a la calle sola porque corre el riesgo de marearse y caerse. "Me estoy recuperando de a poco", reconoció.