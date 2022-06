Dónde y con quién vive Carolina Amoroso, la periodista de TN que cosecha elogios

La periodista de TN Carolina Amoroso continúa disfrutando de su gran momento profesional luego de la destacada cobertura realizada en Ucrania por la invasión rusa.



Pero poco se conoce hasta el momento de su vida privada, hasta que ganó popularidad luego de mostrar el costado más humano de la crisis en Europa por la guerra.



Carolina Amoroso es una tía todo terreno: tiene dos sobrinas, Juana y Helena, hijas de su hermana mayor, Juan Pablo, que se mudó a Canadá el año pasado. Con ellos mantiene un fuerte vínculo, aunque sea por videollamada.





“Eso fue un desgarro, pero hago de tía todas las veces que puedo, jugamos al salón de belleza por videollamada. Me gusta pensar que soy una buena tía, es uno de los objetivos que me tracé en los últimos años y eso implica asignarle tiempo, energía y carió a esa forma de vínculo que es espectacular, porque compartís lo mejor sin tener la responsabilidad de los padres”, expresó alguna vez.



La periodista de TN nació en la ciudad bonaerense de Brandsen, pero muy chica se fue con sus padres a Río Gallegos, hasta que decidieron irse del país para vivir primero en Venezuela, luego en México y más tarde en Brasil. Hoy vive sola en un departamento de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.



Sobre el amor y la convivencia, Carolina sostiene: “Estoy bien, sin ansiedades. Ese es un buen estado para mí. Creo que la vida siempre se encarga de hacer lo suyo”.





Si bien no descarta volver a enamorarse ni le cierra la puerta a que alguien logre conquistarla, revela que prefiere que la vida la sorprenda. “Obviamente me importa la parte personal más allá de mi pasión por lo laboral”, explicó.



Asimismo, contó que hay en ella un fuerte deseo de convertirse en madre algún día, aunque eso no lo viva como una presión. “Es un deseo que tengo, pero no lo vivo con ansiedad”, aclaró Amoroso.