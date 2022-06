El increíble video de Lali Espósito y Luisana Lopilato desafiándose con canciones de Rebelde Way

Lali Espósito es sin dudas una de las mejores artistas argentinas. La cantante ha logrado posicionarse como una de las más escuchadas junto a TIni Stoessel y es conocida en cada rincón del mundo agotando estadios con sus increíbles conciertos. De hecho, está a días de iniciar su tour.

Hace poco la famosa emocionó a todos cuando dio una gran reflexión sobre la ansiedad: "Estaba pensando mientras la escuchaba contar lo que le pasó, en hacerlo más global, más allá de lo que a vos te pasó particularmente, porque vos sos muy chica y yo veo que es muy habitual, hoy en muchos chicos de la edad de ella, que se dedican a la música, o que es su sueño".

"La ansiedad es algo a lo que le hemos dado la espalda durante muchos años. Yo no me críe con el concepto de la ansiedad, a mí nadie me explicó nunca lo que era la ansiedad, y a mis 30 años entiendo qué es y reconozco la ansiedad en mí y en los otros", agregó.

Y continuó: "La veo muy clara en chicos muy jóvenes, aunque nosotros también lo somos, pero ustedes mucho más, y tienen tantos estímulos y todo parece que es ya, que es tan rápido, que si no lo tomo ya, si no agarro la oportunidad ya voy a perderla, hay tanto de eso, centrándonos en el arte, en hacer música”.

"Eso es mentira, así que está bueno hablar de ansiedad, que traigas eso que te pasó, te lo súper agradezco por toda la gente que está del otro lado escuchando y todos los niños que están del otro lado escuchando, que tienen sus sueños y se los come esa sensación horrible; hice ese paréntesis porque me parece que está bueno hablar de la ansiedad en las casas", concluyó.

Lali siempre se muestra muy auténtica y sorprende a sus fanáticos cada día con algo nuevo. Hace algunas horas la jurado de La Voz Argentina compartió un video cantando las canciones de Rebelde Way, la serie que tuvo como protagonista a Luisana Lopilato y Felipe Colombo.

La protagonista de Casi Ángeles compartió un video desde su auto cantando una de las icónicas canciones de la serie de sus colegas y desató rumores de una increíble colaboración con nada más ni nada menos que Luisana Lopilato, ya que pronto estará en Argentina.