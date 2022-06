Denise Dumas contó cómo afrontó la muerte de su hermana de 16 años

PH, Podemos Hablar volvió a ser la gran sorpresa de este sábado por la noche. El programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe recibió de invitados a la modelo y conductora Denise Dumas; al joven cantante FMK; la actriz colombiana Carolina Ramírez; el cocinero Rodrigo Cascón, histórico integrante de La Peña de Morfi y el actor Damián De Santo.

Al comienzo del programa, el Punto de encuentro buscó detenerse en las historias de vida profundas de cada uno de los invitados. Fue entonces, cuando el conductor pidió que pasaran al frente aquellos a los que "su infancia les marcó su personalidad", los cinco reaccionaron de inmediato dirigiéndose al centro. Y la historia de Denise movilizó a todos.

"Cuando tenía 11 años murió mi hermana Janine. Ella tenía 16 y eso me marcó obviamente", reveló la conductora en referencia a la adolescente, que falleció en un accidente de tránsito. "La vida te pasa por otro lado, me hizo más payasa, esto de a lo mejor tener que tapar huecos en mi casa, ser más alegre, más para arriba", relató, ante la atenta mirada de los invitados, que se conmovieron con su historia.

"Creo que me cambió la personalidad y el futuro. A mamá y a papá obviamente les cambia toda la escala de valores y yo pude hacer todo lo que quise. Pude ser actriz", señaló Dumas. Y añadió. "Me cambió mucho la personalidad: el valorar todo. No me importa demasiado nada si es que escucho que mis hijos se ríen y están bien, todo lo demás pasa", reflexionó.

"Mi mamá y mi papá la siguieron, pelearon un montón. Quedamos Max y yo y mi casa sigue siendo una casa muy alegre a pesar de todo", expresó. Y cerró: "Yo no sería ni de cerca la misma persona ni miraría la vida de esta manera", sentenció.