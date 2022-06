Revelaron que Dutil quiere recuperar a Emanuel Ortega: "En la familia, Ana Paula es..."

En Socios del Espectáculo sorprendieron al asegurar que Ana Paula Dutil, la ex pareja de Emanuel Ortega, decidió regresar a la Argentina con un objetivo muy concreto: volver con el músico.



Rodrigo Lussich anticipó que hay “una ex que por lo bajo calla pero anhela”, y luego comentó: “Se trata de la ex de Emanuel Ortega, Ana Paula Dutil”.





“Ella se vino para la Argentina. Él está con Julieta Prandi. Suenan campanas que dicen que ella todavía tiene un silencioso deseo de recuperarlo”, agregó el conductor del programa. “Ella seguramente desmentirá, pero lo vamos a contar”, sostuvo.



En ese momento, Lussich le dio la palabra a Luli Fernández, quien dio detalles sobre el sorpresivo retorno de Ana Paula Dutil a la Argentina, cuando su vida estaba hecha en Estados Unidos.



“Hace algunos meses decide venirse de Miami. Se separan, él conoce a Julieta Prandi. Y ella decide venir también, algo extraño, porque su vida estaba hecha allá”, comenzó diciendo la panelista.



“Algunos cuentan que el objetivo de ella es intentar recomponer ese vínculo. La sorprende cómo rehace su vida tan rápido y se convierte en una pareja tan sólida. Y, aunque tuvo algún que otro amor, no formalizó nada”, completó Luli.





Luego, la panelista Mariana Brey reveló detalles sobre la relación de la familia Ortega con Ana Paula Dutil y cómo repercute eso en la pareja de Emanuel Ortega con Julieta Prandi.



“Para Evangelina es como una hija. Es vecina de Julieta Ortega, quien una vez me dijo que es como una hermana para ella. No por eso tiene mala relación con Julieta Prandi. Pero Ana Paula es palabra mayor”, concluyó.