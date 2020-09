Rompió el silencio: Ana Paula Dutil habló del romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega se separaron después de 20 años de casados en 2018 y dos hijos en común. Recientemente, el cantante se puso de novio con Julieta Prandi, y a partir de ahí surgieron todo tipo de rumores sobre la furia de su ex.

Decidida a derribar las versiones, Ana Paula habló con el programa radial "El Espectador" y fue contundente. “Nos separamos en agosto del año pasado después de 20 años juntos. Con muchas idas y vueltas en el medio. Nos costó mucho separarnos, pero lo hicimos bien, amorosamente. Para mí fue muy sano. Entendimos que ya estaba, que había ciclos que se acababan”, comenzó diciendo la ex de Ortega..

Y agregó contundente: "Yo ya sabía que Emanuel estaba iniciando una relación con Julieta, no es que me enteré por los medios. Me lo contó él y me pareció muy sano, me gustó mucho. Inclusive fue antes de que se haga público. Yo le deseo lo mejor, se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Es muy feo todo lo que se dijo, dejar mal parada a la familia de Emanuel... Conviví 20 años con la familia de Emanuel y son maravillosos. Que digan que ellos planearon mi vuelta a Argentina para reconquistarlo es una locura. Es todo mentira"

Con respecto a Prandi, Dutil remarcó: “Me parece divina, ojalá que les vaya bien”.

“No me afectó para llorar. Que se haga público y que se diga todo lo que se dijo no está bueno ni para mí, ni para Emanuel ni para Julieta Prandi o la familia de él. No lloré mucho. Me encanta que él pueda encontrar a alguien para disfrutar”, cerró Ana Paula.