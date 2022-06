Noelia Marzol confirmó su embarazo y se filtró el nombre y el sexo del bebé en camino

Noelia Marzol está viviendo un momento especial en su vida siendo pareja de Ramiro Arias, mamá de Donatello y ahora, según ella misma confirmó, llegó otra excelente noticia, una que alegraría a cualquiera. Y se trata del ámbito familiar también, como todo lo que viene sucediendo fuera de su carrera.

En una charla con Ángel de Brito y todo el equipo de LAM, la bailarina decidió contar sin ruedos lo que le está pasando ahora mismo. ¡Y sorprendió a todos! ¿De qué forma? ¿Por qué?

"Hola, chicos, gracias. Todavía no sabemos cómo Ángel se entera siempre, porque me hice el evatest y creo que él se enteró conmigo. Estoy embarazada de una nena y se va a llamar Alfonsina. Yo me sentí muy bien con Donatello, pero este me está pegando bastante para atrás. Muchas náuseas, cansancio, me agarran palpitaciones, asco total por los olores", contó muy feliz Noelia.

Además, confesó cómo se llamará su hija: "Se va a llamar Alfonsina, Con Donatello no le podía poner María, tratara de buscar alguna mujer que me represente: trabajadora, feminista, independiente".

"Donatello va a tener una hermana", dijo mientras mostraba su pancita.

A su vez, Ramiro, su esposo, se prendió a la charla y también comentó sus sensaciones y cómo se dio todo: "Estoy chocho, feliz, lo buscamos. La idea en un principio fue mía, ella me pidió más tiempo para volver a trabajar, pero no le dimos mucho tiempo tampoco".

Y, al finalizar su charla con LAM, publicó la situación en sus redes sociales: "Queremos confirmarles y contarles que estamos esperando una hermanita de Doni. Se va a llamar Alfonsina. Felicidad absoluta es lo que siento. Gracias amor, Ramiro, por esta hermosa familia que estamos construyendo. ¡Lo más valioso de mi vida son y serán siempre TODOS ustedes! Jaja ya somos un montón. Los amo con mi vida entera. ¡Allá vamos! Una nueva aventura realmente nos espera".

La bailarina también parece haber dejado atrás el duro episodio que tuvo que vivir junto a Donatello el mes pasado, cuando se pegó un susto debido a que tuvo que socorrer a su hijo, quien se ahogó con un pedazo de cartón.