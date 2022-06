La inevitable decisión que tomó Carmen Barbieri en medio de su complicación de salud

Hace algunos días, Carmen Barbieri fue sometida a una práctica de hipnosis en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine). Horas más tarde la conductora se descompuso y en un primer momento las sospechas apuntaron al mentalista que visitó su ciclo. Sin embargo, ella luega reveló que su malestar responde a un alimento en mal estado que ingirió, y ahora contó la inevitable decisión que tomó cuando todavía no se encuentra recuperada.

A través de un audio que le envió a "Pampito" Perelló Aciar en Momento D (El Trece), Carmen Barbieri detalló: “Hoy estoy mejor, a la mañana no me sentía bien. Me dolía tanto el cuerpo, llamé al médico y me mandó un analgésico que me tomé, porque vengo de toser terrible por los broncoespasmos. Se me pegaron los vómitos por el esfuerzo. ¡Las costillas! No podía ni respirar del dolor de las costillas”.

Luego Barbieri agregó: “Me tomé un analgésico fuertísimo hace una hora y ahora estoy renovada. No estoy genial, pero estoy mucho mejor, ahora. Aproveché a acostarme porque desde las 6 que estoy despierta”.

Más allá de su intenso malestar, Carmen Barbieri afirmó que durante el fin de semana emprendería un viaje a La Rioja por un compromiso laboral. “No paré de hacer la valija, de arreglar las cosas que tengo [que hacer] para toda la semana que entra, de cambios de ropa. Nos vamos a las 6 de la mañana. No puedo faltar porque ya me pagaron, sino te juro que les faltaba también, pero ya me pagaron. ¡Ya usé la plata y todo!”.

Finalmente, Carmen expresó: “¡Dios me libre! Ahora estoy mejor porque tomé un analgésico que me quita el dolor de espalda de tanto toser”.

Por su parte, el mentalista John Milton se desligó de las sospechas en su contra por el estado de salud de Carmen Barbieri. En este sentido, el hipnotizador aseguró en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece): “La hipnosis no es magia, es ciencia. Si ella en algún momento probó un alimento que estaba en descomposición no es culpa de la hipnosis, la hipnosis es inocua. Es un estado mental al cual vamos a llegar mediante el proceso de seguir ciertas indicaciones; no le hace daño a nadie”.