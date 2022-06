La increíble reacción de Lali Espósito cuando le preguntaron si los Montaner son una secta

Lali Espósito continúa destacándose en su rol de jurado de La Voz Argentina, en la que comparte labor con la familia Montaner. Justamente sobre ellos, fue consultada la cantante.



Ante los micrófonos de LAM, Lali fue consultada sobre la familia Montaner, más precisamente por Mau y Ricky y por su padre, Ricardo Montaner.





“Ya sé que un chiste popular. Borremos eso de la carrera de Ricardo Montaner, de Mau y Ricky, de la familia. A mí me importa un carajo lo que diga”, contestó en primera instancia. “Nos llevamos mega bien. Son increíbles”, comentó.



“Ya que me lo preguntas, te lo digo. Ellos se cagan de risa, tienen mucho humor y no les importa. Pero en algún punto es horrible que se diga eso de una familia tan amorosa”, agregó Lali.



Asimismo, también fue consultada sobre la forma en la que se desenvolvería en medio de una situación de conflicto durante la participación en un reality show.



“Ni idea. Mi experiencia es en La Voz y ahí no pasa. La pasamos bien y hay buena vibra siempre”, reconoció Lali ante la pregunta del cronista de LAM.





La Voz Argentina continúa con su éxito y vuelve a posicionarse en lo más alto en cuanto al rating. El público tiene una fuerte fidelidad con el programa y eso se debe, en gran medida, a Lali Espósito y su particular forma de ser.



Sobre ella habló hace unos días Braulio Assanelli, ganador del certamen en 2018. “Lo veo más divertido al programa por la frescura que le da Lali Espósito”, destacó.