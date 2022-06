Qué dijo El Turco García tras quedar eliminado de El Hotel de los Famosos

Después de pasar por la famosa y temida H, el Turco García debió abandonar El Hotel de los Famosos. El reality de eltrece está en boca de todos y, en pocas semanas, tendrá a un gran ganador. Todas las miradas están puestas en el participante que se consagre con el título mayor.

Ahora, tras quedar eliminado del programa, el exfutbolista salió a hablar y criticó a Martín Salwe. En diálogo con La Once Diez, expresó: "No quisiera estar en la piel de una persona que tiene tantas críticas en el país".

Martín Salwe

Y continuó: "A mí me puede decir de todo, mismo hasta decirme drogadicto, que yo ya lo superé eso, me chupa un huevo. Hasta eso me banco porque, de última, lo fui y no lo voy a negar. Pero que me diga que soy falso, eso es lo que menos tengo".

"Es un pibe muy inteligente. Yo creo que lo va a poder revertir cuando salga. Ojalá que no desperdicie todo lo que tiene de bueno", señaló sobre el locutor de ShowMatch.

También se refirió a Locho Loccisano y reconoció: “Es muy jodido decir que una persona está inventando una enfermedad, la cual muchas personas y sus familiares también parecen". Defendiéndolo, señaló: "Yo le vi la cara a Locho y estaba desencajado. No podés inventar eso, no se hace una cosa así".

Noticias Relacionadas Quiénes son los participantes más perjudicados de El Hotel de los Famosos

La final ya está grabada y según un video que está circulando en las redes sociales, es Martín Salwe quien ganó la competencia. Sin embargo, hasta fines de julio no se podrá conocer qué ocurrió realmente.