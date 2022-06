Quiénes son los participantes más perjudicados de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos continúa generando polémica no sólo dentro del reality, sino también fuera de las cámaras de eltrece. Sucede que lo que pasa en el programa se ha trasladado a las redes sociales y muchos de los internautas están tomando partido por uno o por otro de los concursantes.

Mariana Brey

Mariana Brey, en el ciclo que conduce Marcelo Polino en Radio Mitre, se refirió al tema y habló de los participantes más perjudicados. "No me da la cabeza de tanto nivel de maltrato, algunos cuando salgan ya no van a ser mis amigos... es que uno ve cada cosa", comenzó diciendo.

Y continuó: "Martín, Emily y Chanchi son los más perjudicados afuera. Se habló sólo de Emily, pero a los tres les bajaron la cantidad de seguidores y hay marcas que ya no quieren trabajar con ellos. Lo qué pasa es que el nivel de maldad que se ve adentro es heavy, porque agregarle sal al agua y saber que una persona hipertensa la puede tomar, bueno…".

Chanchi Estévez

Luego, se refirió puntualmente a Martín Salwe. "Nosotros creíamos conocerlo, él incluso ha venido a comer a mi casa. Y lo conozco desde que hizo el casting para notero de ‘Este es el Show’. No sé qué pasa a veces es el dinero o la fama. Pero mi teoría es que el padre está tan sorprendido como nosotros con lo que hace, y por eso lo quiso sacar del reality, para protegerlo de la situación por la forma en que juega".

La final del reality ya está grabada y según un video que está circulando en las redes sociales, es el locutor quien ganó la competencia. Sin embargo, hasta fines de julio no se podrá conocer a quien se llevó el premio mayor del programa.