El Hotel de los Famosos: el cocinero reveló un dato sobre el participante más polémico

El Hotel de los Famosos no deja de dar temas de qué hablar y no hay quien no quiera opinar sobre lo que sucede en el reality más visto de eltrece. Uno de los participantes más polémicos del ciclo es Martín Salwe, ya sea por su actitud con Silvina Luna, las estrategias que ha puesto en práctica con Locho y también, por varios comentarios en sus redes sociales en los que se burla de la comunidad LGBTIQ+.

Ahora, quien se expresó sobre el joven fue Santiago del Azar, uno de los cocineros del programa. ¿Qué dijo? "Para mí es difícil opinar de Martín porque lo conocí, y de otra forma. A mí el me cayó muy bien, pero la verdad es que muestra una faceta de él que no lo favorece en nada; es más, lo perjudica bastante", comenzó diciendo en Mañanísima, el ciclo de TV que conduce Carmen Barbieri.

Y brindó un dato que sorprendió a varios. "Martín muestra una faceta bastante mala y todo el mundo se esta dando cuenta de eso y no lo puede disimular. Está siempre con la misma. Aparece en esos momentos claves donde uno dice ‘uh, que buen pibe’, pero después son 24/7 que sos un mal pibe", indicó.

"A mí me da pena por él, porque está quedando mal visto por toda una sociedad…no sé, para él es un personaje que vale. Capaz tiene un montón de cámara, pero ¿a qué precio?", sumó.

Martin Salwe, el más polémico de El Hotel de los Famosos

Días atrás, Ángel de Brito expresó su picante postura, que comparte con otra famosa capocómica, y manifestó: "Yo a Martín lo conozco mucho, pero voy a dejar eso de lado, y me sumo a la teoría de Carmen Barbieri que él, en realidad, está trabajando para la producción y es el topo del reality".