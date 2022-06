El desconsolado audio de Carmen Barbieri sobre su difícil momento de salud

En estos últimos días, Carmen Barbieri se ausentó en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine), y rápidamente se encendieron las alarmas por su salud.

Si bienen un primer momento se generó una tensa confusión dado que Carmen Barbieri se descompuso pocas horas después de ser hipnotizada en su ciclo, luego el mentalista que llevó adelante tral práctica hizo su descargo y se desligó del malestar de la capocómica.

Este jueves, a través de un audio que le envió a su panelista Estefi Berardi, quien también es integrante de LAM (Amérca), Barbieri compartió con angustia unas palabras sobre su actual situación de salud. "Estoy en la cama muy mareada. Yo no entiendo qué me está pasando este año que falto al trabajo, me están pasando cosas (por las) que no puedo ir a trabajar... no me pasó nunca esto. Voy muerta a trabajar, pero esta vez no puedo estar parada del mareo que tengo", admitió la conductora.

Luego, Carmen Barbieri contó que atraviesa una gastroenteritis aguda con cuadros de vómitos. El médico que la atendió le recetó reposo y té con limón para detener la descompostura. Sin embargo, la artistaconfesó preocupada: "Tomé el te con limón y me da ganas de vomitar otra vez... fatal estoy. No sé qué me pasa".

Además, recapitulando sobre anteriores padecimientos, Barbieri reconoció: "También tomé mucho antibiótico para la bronquitis que tuve, terminé hace 4 días, y muchos remedios que me mandaron para los broncoespasmos, y supongo que se me juntó todo".

Por otro lado, Ángel de Brito volvió a reflexionar sobre esta descompensación de Carmen Barbieri tras la visita del hipnotizador que recibió en Mañanísima. En tanto que Pía Shaw aseguró que le preguntó a la conductora si considera que ese fue el desencadentante de su malestar. "No creo. Lo adjudico a una hamburguesa que comí en mi casa, y a la hora comencé con mareos y vómitos", le respondió la capocómica.