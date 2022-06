Hernán Drago rompió el silencio sobre su noviazgo con Verónica Paschiero: “Estoy estable y…”

Luminoso, vigente y codiciado. Hernán Drago brilla en la pantalla chica, ha encontrado un espacio con su personalidad y construyó un puente diferente con el público, que va más allá de su tradicional trabajo como modelo. Y en todo ese reverdecer también sorprendió con su estado civil.

Hace tiempo que el morocho se divorció de su esposa Barbara Cudich, con quien configuró un matrimonio de 19 años y se convirtió en padre. Desde el retorno a la soltería se elucubraron cientos de teorías sobre romances, decenas de famosas fueron vinculadas con el panelista de Bienvenidos a bordo.

La versión más fuerte se centró en Celeste Muriega, con una serie de declaraciones cruzadas y algo encriptadas de ambos mediáticos. A pesar de la ausencia de confirmaciones, los dos dejaron semillas plantadas que estimularon la posibilidad de un historia fogosa.

Hace unas semanas, Hernán cayó en las garras de las miradas indiscretas y brotó con virulencia otra trama, que lo entrelaza con la bailarina Verónica Paschiero, quien también forma parte del staff del ciclo de eltrece que conducía Guido Kazcka y que ahora comanda Laurita Fernández.

Respecto a su estado amoroso, Drago rompió el silencio y habló a fondo con revista Gente y ahí aclaró: “Cada vez me afecta menos. La gente cercana sabe que es mentira. Si tengo que decir un número, de diez famosas que me han relacionado solamente una es verdad y jamás lo negué. El resto es todo mentira”.

Y a la hora de abordar la vinculación con Pascheiro, Hernán narró: “Aunque el resto de los periodistas sigan jurando que tengo una nueva pareja, es mentira. Obvio que conocí gente, pero no he formalizado y no estuve de novio. El resto es inventos y fotos casuales en la entrada o salida de la productora. La gente arma teléfonos descompuestos”.

Cuando le consultaron cómo definiría su estado civil, el modelo brindó una descripción ambigua, que alimenta los rumores. “Estoy estable y eso no significa que estoy en pareja. Estable es cuando estoy bien solo o con alguien”, aseveró el famoso.

Y para terminar reveló cuáles son sus deseos en el amor: “Estoy viviendo una transición que me resulta necesaria después de tantos años de matrimonio. Si me preguntaran si quisiera estar en pareja, diría que no lo busco, pero si sucede está bien. Estoy bien, no importa mi estado. No estoy con nadie puntual, ni de novio”.