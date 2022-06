Versiones cruzadas sobre el destino laboral de Amber Heard tras el juicio con Johnny Depp

Tras el juicio con Johnny Depp, surgieron versiones cruzadas sobre el destino de Amber Heard en la película Aquaman 2. Mientras algunos señalan que la actriz sería reemplazada por otra figura, fuentes cercanas a la artista niegan este rumor. Por otro lado, existe la firme posibilidad de que su participación en el film quede considerablemente reducida.

Desde la prensa británica, indican que Amber Heard habría sido despedida de la producción de superhéroes, pero por el momento ninguna fuente oficial ha dado cuenta de tal determinación. En el portal Just Jared aseguran que esta semana se harán nuevas tomas con el protagonista de Aquaman 2, Jason Momoa y Nicole Kidman. A la vez que desde dicho medio afirmaron que una nueva actriz cubrirá el rol de Heard.

Hay versiones que sostienen que desde DC tendrían temor al impacto que pudiera tener la aparición de la actriz en pantalla tras el enfrentamiento legal con Johnny Depp. A su vez, como las escenas de la película ya están grabadas, en caso de ser eliminada, la producción debería rodar con otra artista todas las escenas en las que aparece el personaje de Mera.

Amber Heard, en una instancia del juicio con Johnny Depp.

Sin embargo, fuentes vinculadas con la realización de Aquaman compartieron un comunicado en el que detallan que Amber Heard no ha sido suspendida por completo de la película, y aclarraron que la actriz tiene una pequeña participación en la historia. El estreno de Aquaman y el reino perdido está programado para marzo de 2023, y a principios de este año se lanzó el primer adelanto.

Durante las jornadas de juicio con Johnny Depp, la artista hizo en una oportunidad mención a su situación laboral en Aquaman. “Tuve que luchar. Luché muy duramente para permanecer en la película. No querían incluirme en la película. Me dieron un guion. Y luego me dieron nuevas versiones del guion en las que habían sacado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje, sin hacer spoilers, a dos personajes peleando. Básicamente quitaron un montón de mi papel. Simplemente han quitado mucho”, explicó Amber Heard.

En declaraciones reciente, la artista consideró que el resultado del juicio contra Depp marca un mal precedente para todas las mujeres víctimas de violencia que quieren hablar o denunciar un abuso.