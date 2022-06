El descargo de Amber Heard tras conocerse el fallo del juicio

Este miércoles el jurado llegó a un veredicto en la demanda por difamación por 50 millones de dólares que realizó Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard, quien publicó en 2018 un articulo en The Washington Post donde se describía a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico".

"Nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico. He vivido con eso durante seis años, y esperando poder sacar a la luz la verdad. Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad", declaró el actor ante el jurado. Además, calificó las acusaciones de abuso sexual y físico de su ex esposa como "descabelladas".

Tras 25 días de testimonios, el jurado compuesto por siete personas llegó a una decisión unánime y dictó el veredicto. El jurado apoyó al actor en la demanda por difamación contra la actriz, otorgando a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. Por su parte, otorgó a Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y nada en concepto de daños punitivos.

Tras las repercusiones del fallo, Heard se volcó a las redes sociales para publicar un duro descargo. "No tengo palabras para definir la desilusión que siento hoy", comenzó expresando en su cuenta oficial de Instagram.

"A pesar de la cantidad de evidencia, no fue suficiente ante el desproporcionado poder e influencia que tiene mi ex marido", agregó. "Estoy desilusionada por lo que representa este veredicto para otras mujeres", comentó.