Paula Chaves reveló quién fue la famosa con la que "debutó" como doula... ¡sin tener título!

Desde que fue mamá, Paula Chaves se asomó a un mundo nuevo de experiencias y sensaciones que la marcaron. Pero la conductora de Bake Off Argentina no sólo se sintió atravesada en lo más hondo de su ser por la maternidad, sino que descubrió, gracias a ella, una nueva vocación: la de doula.

Así fue como Paula se animó, en 2021, a hacer un curso de doula y formarse para poder acompañar y asistir a mujeres y familias en todo el proceso que hace a la gestación, el nacimiento, la lactancia y el posparto a través de distintas disciplinas y saberes.

Luego de mucho estudiar desde abordajes diferentes, Chaves recibió su habilitación como “doula”. Sin embargo, la conductora de Telefe contó en sus redes que su primera experiencia acompañando a una mujer en esta aventura la hizo mucho antes de contar con su título.

“Acá está… Mi primera mujer que acompañé como doula sin serlo aún”, expresó Paula en sus historias de Instagram junto a una foto donde se la ve con María del Cerro, en 2015, embarazada de su primera hija con Meme Bouquet, Mila, antes de ser mamá de Cala, que nació en 2020, en plena cuarentena.

“Ese deseo que nacía desde lo más profundo de mi ser. Nuestras hijas cumplen el mismo día. Hay magia. No es casualidad. Te amo, Yeyi”, sumó la pareja de Pedro Alfonso, que es mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, sus tres hijos que la guiaron en este nuevo camino que la llena de entusiasmo.

Junto a su gran amiga Mery, a quien la une una gran amistad que nació en Súper M y sigue vigente hasta el día de hoy, viajes a Punta Cana con las familias de ambas incluidos, Paula dio sus primeros pasos como doula.

“Sentí una fascinación por los nacimientos que no había podido explicarme hasta conocer a todas esas madres con igual vocación. La maternidad viene a revolver todo: lo bueno, lo malo, lo oculto, lo desconocido. Y a mí me atravesó. Me desarmó. Me descolocó”, contó hace un tiempo en una nota con Teleshow.

Paula aseguró que el convertirse en madre y animarse a crecer al hacer esta nueva formación la llevó a indagar y a sanar parte de su historia personal y familiar, siempre con el foco en terminar con la romantización de la maternidad y con la culpa.