Qué dijo Matilda Blanco de la grabación de la final de El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos continuará saliendo en eltrece hasta finales de julio. Si bien se esperaba que el reality terminara mucho tiempo antes, debido a la gran y positiva respuesta que está teniendo en el público, la producción decidió extender un poco más las grabaciones. La final ya está filmada y ya comenzaron a circular varias versiones sobre los posibles ganadores.

Sin embargo, quienes estuvieron presentes no tienen permitido contar mucho de lo que pasó delante de las cámaras. "Yo no puedo adelantar nada porque hay convenios de confidencialidad", expresó Matilda Blanco, quien fue parte del reality y presenció la final del ciclo.

Matilda Blanco

Ante la insistencia de Marcelo Polino, en su programa radial en Mitre, la productora de moda y asesora de imagen, reveló: "Hubo ausentes, algunos por trabajo, otros me imagino que no quisieron ir, pero la gran mayoría estaba".

Y sobre su experiencia, señaló: "Yo en el reality traté de pasarla lo mejor posible. El tiempo que estuve para mí fue un montón, pero lo que no fue bueno fue encontrarme con personas que yo creía que conocía. Igual me quedo con la experiencia que viví. Pero ya está, no volvería para la segunda temporada".

Se sabe que la producción de El Hotel de los Famosos decidió grabar dos finales, al igual que hace MasterChef Celebrity. Según un video que anda circulando en redes, quien ganó esta edición es Martín Salwe, pero hasta dentro de un par de semanas, los fieles seguidores de la competencia no podrán saber con certeza quién se alzó con el premio mayor del ciclo.