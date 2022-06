Josefina Pouso reveló qué le dijo a Jorge Rial en pleno histeriqueo: "Si seguís así te..."

Josefina Pouso, la "novia" de Jorge Rial, se sentó por primera vez en un estudio de televisión después de haber llegado de su luna de miel en Europa. El lugar elegido fue el living de Georgina Barbarossa, quien debutó en pantalla de Telefe con A la Barbarossa.

Allí, sin pelos en la lengua, la morocha contó cómo se conoció con Jorge Rial, cómo fueron sus primeros chat, cómo se "enamoraron" y cómo viajaron juntos a Europa. ¡De todo! Después de las picantes definiciones de el ex Intrusos.

"Él le puso like a una foto que yo estaba con mis hijas", contó sobre el primer acercamiento. Y Noe Antonelli preguntó: “De repente él te sigue y te empieza a poner likes. ¿Quién hace el primer approach?", quiso saber,a poco de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro.

"Él empieza con las reacciones de Instagram, pero Instagram tiene todo un código. Él no lo sabía usar. Entonces yo le dije 'si seguís poniendo fueguitos, te vas a incendiar'. Todo el tiempo estaba con lo mismo", contó Pouso.

Después del intercambio en las redes sociales, Pouso contó: "Ese día, empezamos a hablar. Era tarde, las 12 de la noche, porque yo salía de Intratables. Y la conversación se puso profunda. Me pareció raro, pero bueno".

"Yo le dije '¿y si esta conversación la seguimos en un café?'. Yo soy de encarar. A mí me tirás un huesito y si me gusta, voy para adelante", sumó Josefina, quien es la protagonista de la historia de amor que tiene a la farándula en vilo.

"Después no encontramos en un ho...", dijo Josefina, sin terminar la palabra hotel. El tremendo acto fallido de la periodista no pasó inadvertido por los integrantes de A la Barbarossa, quienes empezaron a corear: "En un hotel". Pero la invitada los cortó: "En un restaurante de Palermo".

Y siguió contando más: "No voy a decir ni sí ni no... Esto no es una relación de amor. Jorge está de vuelta, si algo me gusta de él es eso, estoy hinchada de los rebusques de los tipos, y Jorge o se va a enroscar con pavadas. No quiere ningún quilombo con nadie y yo tampoco. Yo me divierto".

Josefina Pouso finalizó hablando sobre las relaciones amorosas: "La pasé como el culo porque a los 40 me separé del papá de mis hijas, estando embarazada, entonces ya está. Si me voy a enroscar lo voy a hacer con cosas que de verdad lo valgan. Están muy histéricos los tipos".