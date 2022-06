El mensaje de Jorge Rial en medio de la supuesta salida de Romina Pereiro de Telefe

Romina Pereiro había anunciado el pasado miércoles 8 de junio que, a partir del lunes 13, formaría parte del equipo de "Ariel en su Salsa", el nuevo programa culinario de Ariel Rodríguez Palacios en Telefe.

"Estoy re feliz de contarles que desde el lunes me sumo a la pantalla de @telefe. Voy a estar en Ariel en su Salsa junto a @arielrodriguezpalacios y un equipo espectacular que hoy conocí", confirmó la nutricionista. "La idea va a ser divertirnos mucho (pero muchoooo) y aprender. Gracias Telefe, producción, Ariel y a todo el equipo por confiar en mí. Nos vemos desde el próximo lunes a las 11.15", finalizó feliz Pereiro.

Sin embargo, Yanina Latorre aseguró en LAM (América) que la ex pareja de Jorge Rial no estaría presente este lunes en el programa porque "alguien la habría bajado". "Romina Pereiro había anunciado su desembarco en Telefe, dos veces por semana para hablar de nutrición. Pero el lunes no la vamos a ver. Yo no hablé con Romina pero sí con Telefe. Me llamaron y me dijeron que no va a estar en el programa", reveló la panelista del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América.

Acto seguido, dejó entrever que el periodista tenía algo que ver con la decisión del canal. "Me hace acordar a la Niña Loly, que se quedó sin un montón de trabajos".

Tras las repercusiones de la noticia, este lunes, Pereiro subió una foto en su cuenta de Instagram donde confirmó que estará presente en el ciclo culinario a pesar de los rumores que circulaban. El posteo de la nutricionista fue compartido también por Rial, gesto que deja en claro que no existió ningún tipo de intervención del periodista para dejar afuera a su ex.

"Éxitos a todo el equipo, en breve estará ahí compartiendo con ustedes", escribió Pereiro. Fue entonces cuando Rial decidió repostear la imagen de su expareja con el fin de hacerle frente a los rumores. "Vamos", fue la expresión del periodista.