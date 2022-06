El mal momento que le hicieron pasar las hijas de Fabián Cubero a Mica Viciconte

Micaela Viciconte fue históricamente víctima de las bromas pesadas de Fabián Cubero, pero ahora también tiene que someterse a las de las hijas de su pareja, como la que le hicieron el fin de semana en el auto.



Fue el propio ex futbolista quien grabó el divertido momento entre sus hijas y la influencer y lo publicó en sus historias de Instagram.





Luego de regresar de Europa, Allegra y Sienna decidieron pasar el fin de semana junto a su hermanito Luca, el primer hijo varón de Fabián Cubero.



Según se ve en el video, Sienna le dio de comer un caramelo masticable a Mica, del cual no conocía su sabor. Para cuando arrancó a grabar Cubero, se la escuchó decir que le dieran de un saber que le guste.



“Ay, no, me hizo re mal. Dame una que me guste. ¿Quién compra esto?”, expresó Mica, pero Indiana no sabía la respuesta, ya que según parece se trataría de algunos dulces que trajeron de su viaje por Europa.



Con Luca en los brazos, Viciconte intentaba tomar algo de agua, mientras Sienna se reía al verla a punto de vomitar todo. “Son unas malditas, me dieron una gomita con gusto a vómito”, reclamó Mica.





En ese momento, Sienna intenta controlar la situación, ofreciéndole agua, pero Viciconte le pidió que por favor le diera otro caramelo de otro sabor.



“Dame algo rico, esto es un asco. Comelo vos”, le dijo Mica a la hija de Fabián Cubero, a quien se lo escuchaba reírse a carcajadas.