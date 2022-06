Cómo fue el asado íntimo que compartieron Tinelli, Valdés y Pamela David en Mendoza

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés configuraron un binomio poderoso, una historia de amor maravillosa que se tradujo en una pareja consolidada, de la que nació el pequeño Lorenzo. No obstante, en las últimas semanas tomaron caminos disímiles y anunciaron su separación.

Una noticia que sacudió el firmamento del espectáculo y que todavía capta la atención para tratar de dilucidar los motivos que tallaron en la balanza para la ruptura de un lazo de más de diez años. Y en ese sendero, todo detalle del conductor y la modelo se convierte en un hecho de interés.

Así, la revelación de Cumbio, esa influencer famosa, provocó un efecto mayúsculo. Resulta que la joven recordó un momento muy privado que transitó con Marcelo y Guillermina en la mansión de Pamela David y Daniel Vila en Mendoza. Esa propiedad fastuosa al borde de las montañas.

Resulta que la experta en redes sociales visitó el piso de PH y en ese contexto siempre propicio para confesiones de situaciones particulares de las celebridades, se produjo una narración de un asado que organizó de manera sorpresiva Pamela.

En el compartir de esa anécdota, Cumbio le puso contexto y contó: “Me fui de vacaciones una semana a Mendoza, cuando llego le avisé a Pamela David porque trabajamos juntas, somos amigas, es muy generosa conmigo, siempre me invita”.

La historia continuó con los detalles de ese día tan especial para la influencer: “Quedamos en que nos veíamos al otro día que llegué; con mi novia hicimos un tour, teníamos un look medio medio… ósea teníamos un piluso de pescador, y me manda a buscar Pame para ir a almorzar con ellos”.

En ese diálogo entre Cumbio y Pamela le aportó algunos indicios de lo que podría suceder. “Ella me dijo al pasar ‘después me veo con Tinelli’, yo dije ‘bueno re groso’. Llego ahí con jogging, un look re tranqui para visitarla, mi idea era comer un asado con una amiga, con Pamela”, exteriorizó.

Hasta que la joven especificó su sorpresa al aterrizar en la casona de Vila y David: “Llego ahí y estaban Tinelli, Guillermina Valdés, Daniel Vila y Pamela que me recibieron como si fuera una estrella de Hollywood y con mi novia nos miramos y nos dijimos ‘¡No! Vinimos con el piluso’”.