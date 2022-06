Guillermina Valdés enfrentó los rumores de una posible reconciliación con Marcelo Tinelli

"No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien", había revelado Marcelo Tinelli en LAM tras conocerse la noticia de la separación con Guillermina Valdés tras nueve años en pareja. "Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo", expresó más tarde la actriz al conductor Ángel de Brito. a partir de ahí, ninguno de los dos volvió a referirse al tema de manera pública, ni en las redes sociales ni en los medios.

Hace unos días, Guillermina realizó unas breves declaraciones en el marco de los festejos por el aniversario de un shopping. "Estamos muy bien, la vida me ha dado la oportunidad de tener un hermoso vínculo con el papá de mi hijo. Nos respetamos y queremos, qué más le puedo pedir a la vida”, dijo la actriz en diálogo con Socios del Espectáculo.

Tras estas palabras, este miércoles la empresaria fue sorprendida por el móvil de LAM y volvió a referirse a la separación. "Yo soy ariano, me pega la separación, no sé a Marcelo", preguntó el cronista Alejandro Castelo. "Tendrías que preguntarle a Marce, pero dejalo tranquilo, está bien, está preparando su programa, todo bien", respondió Valdés.

Al escuchar que nombró al conductor, el periodista le preguntó por aquella mención "al padre de sus hijos" que había generado ruido. "Lo nombro siempre, quizás lo editaron, no sé. Yo tengo buena onda, si alguien le quieren buscar la quinta pata al gato no sé, pero yo tengo buena onda con Marce, no te voy a mentir. Lo quiero", respondió.

Tinelli y Valdés.

Finalmente se refirió a los rumores de mala relación con los hijos del conductor: "Los amo, fueron nueve años. Hicimos un espacio hermoso, es el día de hoy que lo festejo, lo agradezco y lo conservo porque tengo relación con todos", aseguró.