A Manguera Valenzuela lo acusaron de irse de una pizzería sin pagar y explotó: "Ta mala la..."

A principios de junio, un bochornoso episodio salpicó a la familia de Mirtha Legrand cuando acusaron a Gonzalo Valenzuela, ex de Juana Viale, de irse de una coqueta pizzería del barrio de Palermo sin pagar la cuenta. Y ahora, días después, el chileno hizo su descargo.

“Gonzalo, volvé a pagar, todavía te esperan”, le pidió Paula Varela en Socios del espectáculo, tras contar con lujo de detalles el escandaloso “paga Dios” que había hecho el actor chileno en el local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras ir a comer con sus hijos y, aparentemente, “marear” al mozo que lo atendió.

“En una famosa pizzería de Palermo que es una ‘topetitud’, a la que van políticos, actores... Él llegó con tres chiquitos”, empezó la panelista de El Trece a relatar lo sucedido. Según contó, “entraron, se sentaron, y ya todo era raro en la mesa”.

“Se levantaban, los chicos iban al baño, los chicos bajaban, él salía a fumar, volvía a entrar. Lo que me dicen los que estaban ahí, es que no era una mesa 'estable'”, siguió. “Ellos no estaban quietos en la mesa como el que se sienta, come, pide y se va. Entonces, ya los mozos estaban como atentos”, explicó.

Varela señaló que todo se prestaba para desorientar al camarero del local ubicado en Avenida Del Libertador y Tagle que lo atendió. Valenzuela salía a fumar a la calle, los chicos iban de acá para allá, todo era desordenado.

“Y en una, él entra, agarra a los tres pibes y empieza a enfilar para la puerta”, dijo la periodista. “Manguera” se sentó en las mesas de afuera y pidió un café, y al acercarse con el pedido, el mozo descubrió que el actor ya estaba lejos con los chicos, cruzando la avenida, camino a Barrio Parque.

“El mozo salió diciéndole ‘señor, señor’. No llegó y se marchó”, terminó. Afortunadamente para el pobre camarero, el famoso cliente “distraído” decidió resolver el tema. Y luego del tremendo escándalo, dio la cara y contó en sus redes cómo terminó el asunto que no le debe haber gustado nada a Chiquita.

¿Qué dijo el papá de Silvestre y Alí, los hijos de Juanita? Con el emoji de una porción de pizza y una carita de carcajada, expresó con humor: “Ta mala la cosa. Pero la pizza está pagada. Saludos a todos”.