La reacción de la novia de Matías Defederico ante la viralización de su video íntimo

Matías Defederico no puede escaparle a los problemas. Ahora, la protagonista de un nuevo escándalo es su novia, Laura Alvo, quien es noticia por estos días por la viralización de un video íntimo.



En diálogo con el programa A La Tarde, que conduce Karina Mazzocco, la joven hizo un fuerte descargo y contó la verdad de los hechos, luego de la imparable viralización.





“El video que está circulando, que le mandaste a Matías, ya lo vimos y ya sabemos. Tiene muchos años. Es algo privado con una amiga y la persona que lo difundió tiene una perimetral y una causa penal por acoso y extorsión”, sostuvo Laura.



“Antes de que el video saliera me pidió plata para no publicarlo”, contó a través de mensajes que le hizo llegar a la cronista del programa de Mazzocco.



“Yo no laburo de gato ni las boludeces que están diciendo. Detrás de eso yo vengo haciendo mil denuncias a la persona que lo hizo público”, comentó Laura.



Esa es la verdad. Llevé meses con esto por una persona, que es un ex amigo, que me acoso. La fiscalía ya tiene todas las pruebas”, contó.





Asimismo, Laura Alvo se tomó el tiempo de aclarar que el caso que está tomando estado público no tienen ningún tipo de relación con Cinthia Fernández, con quien ya tuvo algunos cruces.



“Evidentemente acá, con esos mensajes que envía Laura, le sacamos el peso de esta situación a Cinthia Fernández”, concluyó la panelista Cora Debarbieri.