Eduardo de la Puente recordó su pasado con Mario Pergolini y lo destrozó: "Ese tipo es un verdadero hijo de..."

Se conocen de toda la vida. Casi que hicieron sus primeros pasos juntos. Pero en el medio algo se rompió y se transformó en irreparable. En una entrevista inesperada con un viejo colega (Gustavo Olmedo), Eduardo de la Puente sacó su arsenal y disparó con todo. Y vaya si contó secretos.

Su víctima favorita fue Mario Pergolini, a quien lo acusó de traicionarlo como amigo y como compañero de trabajo. "El me dijo que mientras él esté vivo a mí y a mi familia no nos iba a faltar nada y acá estamos. "Este tipo es un verdadero hijo de p...", lanzó en una parte de la entrevista.

La charla pasó por todos los niveles (se acordaron de los años dorados de la Rock And Pop, de la polémica venta de la radio y hasta de los canales en conde trabajaron con CQC), pero Eduardo se metió de lleno en la relación personal que supo tener con su jefe-compañero.

"Eramos todos jóvenes. Veintipico de años. Imaginate. El mundo por delante. Todo lo que tocás se convierte en oro. El rating, el éxito, los contratos, era todo una revolución. Había mucho de todo, mucho rock and roll", explicó. Y siguió: "La merca nos pegaba fenómeno".

Allí fue cuando De La Puente recordó el gran cambio que hizo Pergolini en lo personal: "Todo era buenísimo, pero con el tiempo fue aflorando lo que siempre fue. Por eso me di cuenta, hablando de Mario puntualmente, la diferencia entre lo que es un hijo de re mil putas y un empresario".

"El hijo de remil putas te caga porque es personal, tiene algo con vos, y el empresario te caga porque no le importás, no te tiene en cuenta, no le sos funcional a su proyecto o a sus deseos, y listo", sentenció, de la misma manera que alguna vez lo hizo Jorge Rial.

Y allí explicó los temas que tuvieron por dinero, de los que hoy se sigue quejando. "Me siento un boludo, me cagaron. Pero estoy tranquilo. No sé que es peor. Sino un bolu... o un hdp", añadió. Y explicó cómo fue el momento en el que creía que se iba a "salvar para siempre".

"Cuando se vende el know how a un montón de países, Juan y yo no vimos un peso de todo eso. Cuando se vendió el merchandasing de CQC, las tacitas y todo eso, Juan y yo no vimos un peso. La gente me puede decir 'y vos sos un boludo, ¿para que firmaste eso?', y tienen razón. Pero si yo soy un boludo por firmar, ¿qué es el que redactó eso?", se preguntó De la Puente.

"El tipo que redacta algo que me deja afuera de algo que inventé... El tipo que a mi me dijo 'mientras a mi me quede vida a vos y a tu familia no les va a faltar nunca nada' y al día siguiente haces todo para que eso se hunda sabiendo que si se hunde la rock And Pop me hundo yo también. Todo es raro", completó.

Y cerró: "Lo hizo sabiendo que soy tu amigo, me cago en si sos el diablo, un empresario o un hijo de puta, tenés la misma responsabilidad. Para mi, Spolzki y Pergolini son lo mismo, no hay diferencias".