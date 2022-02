¡Lo mató! La fuerte crítica de Jorge Rial contra Mario Pergolini

Aunque desde hace un tiempo se mantiene lejos de la televisión, Jorge Rial sigue estando más que presente que nunca en el universo mediático, sea en las redes sociales, donde se muestra muy activo y no deja de sorprender con inesperadas bombas, o en su programa de radio.

Mientras viene surfeando la ola de los rumores de separación de su mujer, Romina Pereiro, que circulan desde finales del 2021, y luego de unas vacaciones en Miami, el periodista volvió al centro de escena con una fuerte crítica a un colega.

Hace algunos días atrás, Mario Pergolini estuvo en el estudio de Perros de la calle, el icónico programa de radio de Andy Kusnetzoff, con quien tiene muchísimas anécdotas en común dado que ambos fueron figuras de CQC años atrás. Pero algo que surgió de esa conversación enfureció a Jorge Rial.

En aquella charla, el también dirigente deportivo analizó los medios de comunicación y sus cambios desde los tiempos en que conducía el mencionado programa, que fue un verdadero éxito bajo su mando. Además se refirió a la audiencia luego de tanta trayectoria en la radio, dirigiendo una, y en los años en que ambos compitieron en la misma franja horaria.

“El público de 25 años ya no está más, la radio que hice y en dónde me gustaba moverme, eso no está más, no está en ninguna parte. No pienso en radio cuando estamos acá hoy, vos me decís extrañas la radio, no, eso falleció”, comentó Pergolini al aire.

Ante tales palabras, Jorge Rial tuvo la necesidad de responderle, como es habitual en él. “La radio no se murió, Pergolini es el filósofo que vaticina la muerte de los medios en donde no está él”, dijo en periodista, muy picante, en su programa Argenzuela.

“Que la AM haya tenido este resurgimiento a mí me alegra, antes perdía con la FM porque la gente se había vuelto más laxa, ahora quiere a la AM porque le cree a la radio. Y la tele tampoco se va a morir, lo que pasa es que la están tratando desde adentro como la única y hay que empezarla a tratar como una alternativa”, sumó Rial con tono reflexivo.