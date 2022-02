La foto de Jorge Rial que alimenta los rumores de su separación con su esposa Romina Pereiro

Las versiones sobrevuelan sobre el cielo de Jorge Rial y Romina Pereiro hace semanas y semanas. El análisis de gestos y de declaraciones públicas direccionan la información a una profunda crisis matrimonial, a un periodo de complejidad en la pareja.

Todo comenzó a fines del año pasado, cuando el periodista y la nutricionista tomaron una postura particular, que se vincula con la ausencia total y absoluta de contenidos en conjunto en las plataformas digitales. Los dos dejaron de postear fotos en las que aparezcan juntos.

Una nimiedad, pero a la vez un dato poderoso, porque tanto Jorge como Romina solían exhibir experiencias de la intimidad del hogar familiar. Desde que no subieron ningún tipo de material se activaron las alarmas y comenzaron las investigaciones.

Ninguno de los dos se expresó específicamente al respecto, pero sí generaron indicios peculiares, como aquel viaje, reciente, de Jorge a Miami en soledad. Se detalló que el origen de esa travesía se centró en experimentar una especia de introspección.

Otro de los indicios se produjo con la determinación de Romina de modificar su foto de perfil de WhatsApp, la que siempre estuvo entrelazada con una postal de los dos tortolitos y hace unas semanas la modificó por una instantánea de ella sola.

En las últimas horas, Jorge volvió a ejecutar una circunstancia muy llamativa, un accionar que engorda los rumores de crisis matrimonial. ¿Qué pasó? Resulta que Rial juntó a todo el equipo de trabajo de su programa de Radio 10 para celebrar la nueva temporada.

Todo esto se produjo en la casa del abogado Miguel Ángel Pierri, quien posteó imágenes de la reunión, y en todas las fotos se nota la ausencia de Romina. ¿Entonces? El abogado arrobó a su esposa, que evidentemente colaboró para la recepción de todos los invitados.

Pereiro no formó parte y ante la prueba que había una mujer y que no solo se trató de un convite de trabajo despierta la incógnita del motivo por el cual no acompañó a Rial, cuando históricamente se han mostrado muy compinches para los eventos sociales.

Con un carretel de muchas fotos, Pierri escribió en el posteo: “Compartir la vida, un día con la gente que uno ama, quiere, respeta y se divierte no tiene precio. Gracias a mi amor .Genia que está en todo y a ellos, todos que me hacen muy bien”.