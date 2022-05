El comentario de Jorge Lanata tras superar el coronavirus: "No está en mis planes..."

Jorge Lanata regresó este lunes a su programa de Radio Mitre luego de tener que faltar durante algunos días tras contagiarse de coronavirus. El periodista había dado positivo luego de celebrar su casamiento con Elba Marcovecchio.

"Grande, Jorge. No te mueras nunca", comentó Eduardo Feinmann en el clásico pase que hace con su colega. "No, no lo tengo planeado, no está en mis planes", respondió el periodista.

Acto seguido, contó detalles de cómo transitó la enfermedad: "Bueno, zafé otra vez. He zafado una vez más. Hubo mucho cansancio, pero nada más. Estoy bien. Dormí, dormí, dormí. Me vino bien. Está todo el mundo contagiado. Es increíble cómo aumentó el contagio", expresó.

"¿Vos qué onda? ¿Todo bien?", le consultó Lanata a su colega, quien le respondió con humor: "Bien, laburando mientras vos dormías". "Qué caradura", contestó el conductor de PPT. ·Bueno, ¿qué estuvo pasando?·, consultó y el pase siguió con un debate sobre la actualidad política nacional.

Recordemos que luego que su flamante esposa diera positivo, el protocolo expresa que él a los tres días se tenía que hacer el test. Luego de que se supiera del resultado de Lanata, Elba dialogó con Teleshow para referirse a cómo transitaba el cuadro el periodista. Hasta ese momento lo transitaba sin síntomas. "Gracias a Dios", destacó la abogada que para ese entonces ya estaba recuperada.

Lanata y Marcovecchio se casaron el pasado 23 de abril luego de dos años de romance. La celebración fue junto a 120 invitados en una estancia de Exaltación de la Cruz. Además de la familia de ambos, entre los presentes estuvieron el ex presidente de la Nación Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada, el músico Chano Charpentier, Eduardo Feinmann, Marina Calabró y Yanina Latorre, entre otros.