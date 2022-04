Todos los detalles que dejó el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Finalmente, este sábado por la noche Jorge Lanata y Elba Macovecchio se casaron. Rodeados de sus seres queridos, la celebración se llevó a cabo en El Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. La pareja fue la encargada de organizar todos los detalles para la velada que contó con 150 invitados entre familiares, amigos y personajes de la política y el espectáculo.

Entre los colegas que estuvieron presentes se destacaron Rodolfo Barili, Eduardo Feinmann, Luciana Geuna, Diego Leuco, Luis Majul, Romina Maguel, Marina Calabró y Gabriel Levinas. También participaron figuras como Yanina y Diego Latorre, Mariana Fabbiani y Chano Moreno Charpentier. El expresidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada, también fueron de la partida.

El periodista Luis Majul. Foto: Gerardo Viercovich (La Nación).

Mariana Fabbiani y su esposo, Mariano Chihade. Foto: Gerardo Viercovich (La Nación).

Pasadas las 21, los novios brindaron un móvil a El Corresponsal, el programa que conduce Nelson Castro por la pantalla de TN, y Elba fue quien rompió el hielo: "Estoy feliz, muy feliz, además siento que nuestros familiares están también muy felices y eso me pone más contenta todavía". Por su parte, Lanata expresó: "Casarme en la tercera edad no es tan malo; primero porque nos encontramos, porque quiero estar con ella siempre. Fue muy lindo, yo hacía mil años que no iba a una iglesia, y me pareció conmovedor, el entorno también, lo que ella dijo de mí, todo", agregó el periodista.

El menú corrió por cuenta de Eat Catering y consistió en varios pasos, maridados con diferentes vinos. Fue la periodista Maru Duffard compartió el exclusivo menú de 5 pasos. En primer lugar, un tapadito de langostino con alioli de leche de tigre, batatas confit y papas crocantes, junto a un rosado pinot noir. En segundo, una burrata piccola, carpaccio de remolacha, manzanas, nueces y cremolata de choclo ahumado, y una copa de Pinot Noir.

El plato principal fue una trucha a la parrilla con puré de zucchini bien cremoso, tomates y huevito de codorniz, con un chardonnay. Como cuarto paso del menú, había gigot de cordero horneado lentamente con pesto de hierbas frescas, portobellos rellenos, papas solano y pepitas de granada. Para este plato sugerían un tinto, cabernet sauvignon o malbec.

Como quinto y último paso, había nuevo milenio de chocolate, morena de maracuyá, helado de pistacho y crema de vainilla, acompañado por un vino semillón.

La música estuvo a cargo de Tommy Muñoz, quien recibió tres pedidos especiales: el tema “Nothing Else Matters” de Metallica elegido por Macovecchio, otro del violonchelista español Pau Casals y otro de Ed Sheeran. Los tres temas fueron bailados exclusivamente por los novios en distintos momentos de la velada.

Pero sin lugar a dudas los dos momentos más importantes de la noche fueron compartidos en las redes sociales por la hija del periodista, Lola Lanata. En su cuenta de Instagram, la joven subió el instante de la ceremonia en el que su padre quedó oficialmente unido en matrimonio. Luego, posteó cuando la flamante novia lanzaba el ramo de flores.