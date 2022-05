El secreto de Roberto García Moritán y Pampita para estar tiempo a solas: “Dormimos muy…”

Pampita y Roberto García Moritán están disfrutando mucho de su buen momento como familia ensamblada, pero lo que muchos se deben preguntar es cómo hace la pareja para pasar tiempo a solas.



La conductora es madre de Benicio, Bautista y Beltrán, producto de su relación con Benjamín Vicuña, en tanto que el empresario y legislador es padre de Delfina y Santino. Ambos son padres, además, de Ana.



“Los sacrificios que implican dormir poco, valen la pena. Yo fui un padre relativamente joven y no tenía claro el lugar en el mundo”, comentó García Moritán en diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez.





“Ahora, Ana me encuentra más maduro, con más respuestas y más sabiduría, obviamente con muchas cosas para aprender todavía”, comentó el legislador porteño.



“Con Caro siempre encontramos la manera para estar juntos. Dormimos muy poco para poder estar juntos, dedicarnos tiempo, conversar y mimarnos”, explicó García Moritán sobre el método de la pareja para aprovechar el tiempo a solas.



Por otra parte, y si bien hace poco tiempo nació Ana, el empresario gastronómico confesó que podría haber alguna posibilidad de continuar agrandando la familia, que ya es muy amplia ahora mismo.





“El tiempo va a terminar decidiendo si esta familia tiene que crecer o no. A mí me gusta hacer las cosas bien. Para hacerlo hay que dedicar tiempo y dedicar tiempo de calidad”, explicó Roberto en la misma entrevista radial.



“Yo no le cierro la puerta a nada, pero cada cosa tiene su tiempo y su debido momento. Y el objetivo por ahora es seguir disfrutando de Ana”, concluyó García Moritán.