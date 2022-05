Tras la llamativa ausencia de Andrea Taboada en LAM, Ángel de Brito aclaró cuál es la situación de la panelista

En estos últimos días, la llamativa ausencia de Andrea Taboada en LAM (América) encendió las alarmas de los fieles seguidores de la panelista. Dispuesto a despejar las dudas sobre su falta, Ángel de Brito aclaró cuál es la situación de su compañera de trabajo.

De Brito había bromeado el jueves frente a cámaras asegurando que Taboada "fue despedida". Desconcertados por la declaración del conductor, aunque resultó evidente que se trató de una humorada algunos televidentes se mostraron inquietos.

Finalmente, este sábado en un ida y vuelta con sus fans en Instagram, un usuario preguntó por Andrea Taboada y Ángel de Brito respondió concreto y sintético: "Pidió unos días".

Los rumores sobre el motivo de la falta de la panelista se dispararon cuando Oriana Sabatini visitó LAM y dijo que quería escuchar el caracterísitco "LAAAAMMMM".

"¿Qué pasó que no está Andrea Taboada para hacer el LAAMMM? Yo la quería escuchar", preguntó Oriana. A lo que Ángel de Brito respondió : "La limpiamos, la limpiamos. Fue despedida en las últimas horas".

Entonces para no generar confusiones, Pía Shaw le pidió al conductor que aclare que lo que dijo sobre la ausencia de Andrea Taboada era una broma. Sin embargo, el líder del ciclo siguió adelante e insisitió: "Es así, no voy a dar más explicaciones. No vuelve más".

Finalmente, De Brito reconoció frente a la invitada que Taboada vuelve el lunes 9 de mayo a LAM. Siguiendo con su tono jocoso, Ángel acotó: "Lo estamos considerando. Con la producción lo estamos analizando. Vamos a ver si pasa el psicotécnico y vuelve".