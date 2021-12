La escalofriante experiencia de terror de Andrea Taboada: “Empezó a caer sangre del techo de...”

Si LAM desde que empezó, en 2016, siempre dio para todo, ahora da para mucho más, a horas de despedirse de la pantalla de El Trece. Pero lo que hoy se escuchó en el estudio superó todos los límites, porque lo que contó Andrea Taboada fue una experiencia típicamente de terror.

Sin exagerar ni un poquito, Ángel de Brito “spoileó” lo que se venía. “No saben lo que le pasó a Andrea Taboada, otra vez problemas con los vecinos”, arrancó el conductor, y anticipó: “No fue ninguna fiesta, Andrea estaba en su casa y de repente de su techo, como si fuera El Exorcista, empezó a caer sangre de una grieta”.

Mientras las angelitas veían estupefactas las primeras imágenes del techo manchado y pensaban que todo era un chiste, Andrea empezó su relato. “Fue ayer a la tarde. Había una grieta porque hace un par de meses el vecino de arriba llenó la bañera, dejó abierto, se fue a comprar y se olvidó. Entonces comenzó a caer agua y quedó esa grieta”, arrancó.

“Entro a casa, me pongo a ordenar, a limpiar, y cuando miro… veo gotas de sangre. En la alfombra había un manchón y después veo sangre en la grieta. Lo primero que hice fue llamar a Seguridad. Después recordé que había fallecido un señor en el piso de arriba, el mismo que había dejado la canilla abierta la vez pasada”, siguió.

La periodista que estuvo en LAM desde el día 1 y se emocionó hasta las lágrimas al despedir a Yanina Latorre aclaró que no sabía las causas de muerte del señor, pero recordó un dato: “Vi la Policía el día anterior. No sé qué le pasó. Estaba desplomado en el living. Estaba solo y había sangre en la habitación. Me pareció muy extraño porque era mucha sangre…”.

Según le contaron, el cadáver del hombre estuvo varios días en el departamento de arriba suyo, sin que nadie lo notara. “¿Y recién ahora te cayó la sangre?”, le preguntó Ángel, sorprendido. “Sí, porque empezaron a limpiar, pero no sé cómo pudo caer tanta sangre. Yo no conocía al hombre, pero me acuerdo que una vez quería entrar con la llave y se confundió de piso con el mío”, le contestó.

Finalmente, Andre contó que, al verla tan asustada, una vecina le ofreció dormir en su casa, pero que finalmente, se quedó en la suya. “La administración ya está al tanto y van a hacer las reparaciones y pintar el techo de mi departamento”, detalló.

“Es raro tu edificio, ¿no pensaste en mudarte?”, le tiró De Brito, a lo que ella reconoció: “Sí, ayer, cuando lo vi, me dije ‘esto es una mala señal’”. “¿Había olor?”, quisieron saber. Y ella cerró: “Yo no sentí, pero los vecinos de arriba del departamento de este hombre sí sintieron olor y ahí es cuando se dan cuenta que algo había pasado”.