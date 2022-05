La nueva vida de Yanina Zilli, la vedette de los 90 que conquistó a Luis Miguel y Diego Maradona

Yanina Zilli fue una de las vedettes más populares de la década del 90. Si el nombre no les suena basta mirar una foto para recordarla. En aquella época muchos la relacionaban con la frase “la mujer que más conoció a Emilio Disi”, por la gran cantidad de trabajos que compartieron juntos.

Pero la extensa trayectoria de la actriz la precede. Su más recordado trabajo fue en Rompeportones, el programa de humor, hoy un tanto polémico, producido por Hugo Sofovich que fue emitido en 1998 y estaba protagonizado por Emilio Disi y Miguel Del Sel.

Aunque Yanina Zilli se apoderó de los escenarios de teatro revista más famosos e importantes del país, un día decidió alejarse de los medios, colgar las plumas como quien dice y vivir una vida tranquila, sin las presiones que trae la fama: “Un día, sobre un escenario, me pregunté qué hacía ahí con las plumas, no estaba contenta”.

Todo sucedió cuando se convirtió en madre de Ornella hace 20 años atrás y luego con la llegada de Santino cuatro años después. Pero todo tenía una explicación: su gran sueño no era llevar las plumas ni ser una número uno como vedette, quería ser actriz y eso nunca se terminó de concretar.

Cuando decidió decirle adiós a todo ese mundillo se instaló en Mar del Plata. Hoy vive en la ciudad costera donde tiene una franquicia de un local de la marca Regina Cosméticos. Pero eso no la conforma. Dado que su hija mayor se mudó a Miami, está pensando en poner algún negocio y comprarse un departamento en la ciudad norteamericana.

En diálogo con La Nación, la exvedette, oriunda de Arequito como La Sole, recordó algunos hechos significativos de su juventud, que de cierta manera marcaron su fama y su carrera, como su noche de amor con Luis Miguel, su relación con Diego Maradona y su romance con Martín Palermo, con quien vivió una situación bastante escandalosa que hasta ahora no estaba confirmada.

“Tuve una noche de amor con Luis Miguel, un touch and go. En ese momento no era tan conocida. Silvia Pérez me invitó a ir a un cóctel en un hotel, fuimos y cuando entré Luis Miguel se tiró al suelo, como alabando mi cola. Me quedé un rato, porque tenía que grabar, y cuando agarré la cartera para irme, vino su representante para decirme que Luis Miguel quería charlar un rato conmigo. Y tuve una noche de amor con él”, reveló Zilli.

Además, confirmó algo que era una especie de mito en el medio: “Tuve una relación con Martín Palermo y todos hablaban sobre un día lo saqué de mi casa en el baúl de un auto. Fue real y lo hice por cuidarlo, porque como estaba en su mejor momento, iban a decir cualquier cosa. Si un jugador salía con una actriz, era cool y si salía con una vedette, era un desastre, enseguida decían que andaba de joda”.

Con respecto a su relación con Diego Maradona, de la que poco se sabía, aseguró que fue una relación más profunda que romántica, “de conexión, de contención”. “Yo tendría unos 30 años y él estaba en un momento intenso. Conversábamos mucho, me hablaba de sus hijas, me decía que las amaba, que Dalma lo tenía cortito. Lindos recuerdos”, contó la artista hoy convertida en empresaria.