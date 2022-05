Grave denuncia en “El Hotel de los Famosos”: “Martín Salwe es…”

Una nueva polémica parece haber surgido en “El Hotel de los Famosos”, dado que se conoció en las últimas horas una grave denuncia contra Martín Salwe por parte de otros participantes del reality.



No es precisamente de los concursantes con mayor popularidad, pero hasta el momento supo contrarrestarlo con competitividad, algo que hizo que se destacara por sobre muchos de sus compañeros.



Esta particularidad en su estilo de juego hizo que no terminara de caer del todo bien en el resto, pero todavía había otros detalles que hacían que su estadía en el hotel no fuera justamente agradable para los demás.



Desde el comienzo, Martín había generado polémica por su fuerte cruce contra Leo García, quien lo había acusado de homofóbico por algunos dichos contra él.



En esta oportunidad, el cantante decidió retomar el tema en diálogo con LAM. “No pensé que iba a ser tan circo romano todo esto”, expresó Leo.



“La convivencia se hacía difícil con los personajes que más necesitaban cámara porque no son nada”, comentó Leo García. “El pibe este con el que me peleé era insoportable y me sentí ofendido”, agregó.





“Ese tipo debería estar denuncia en el INADI porque es un violín en potencia. Es un degenerado”, comentó de manera muy cruda el músico, tal vez no dimensionado la gravedad de lo que estaba diciendo.



“Todo el tiempo era una burla hacia mi homosexualidad. Hubo toqueteos”, explicó Leo García sobre los motivos que lo llevaron a lanzar semejante acusación contra Martín Salwe, que ahora quedó en el ojo de la tormenta.