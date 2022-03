La triste confesión de Leo García tras escapar de El Hotel de los Famosos

En la emisión de este martes de El Hotel de los Famosos (El Trece) trascendió que Leo García decidió escapar del reality. Sin dar mayores explicaciones a sus compañeros, el cantante se fue del programa y ahora finalmente rompió el silencio.

“De a poco me iba dando cuenta que no era el ambiente para mí por la edad que tengo, por la trayectoria que tengo. Por más que suene pedante es verdad, puedo convivir con personas que no tienen esa trayectoria, está todo bien, soy uno más, pero era una guerra de estrellas. Star Wars era un poroto”, detalló Leo García en el programa radial de Fede Bal.

Luego, en Socios del Espectáculo (El Trece), el músico contó cómo fue su huida. “Me escapé, creo que hice algo que en otro reality no se hizo, que es escaparse. Tampoco me siento orgulloso de eso, pero es hasta donde pude resistir. Creo que me equivoqué en haber entrado al hotel, pido disculpas a la gente de la productora. Ya sea por el target que ocupo dentro de lo que es el espectáculo, la edad que tengo, las vivencias que tengo. Quizás a lo que se le llama juego no lo encaré con la lucidez que se merece”, explicó García.

Sobre la forma en que salió de El Hotel de los Famosos, el artista confesó con angustia: “Primero hablé con la productora. El domingo teníamos visitas. Vino mi hermana y yo ya no podía más. Realmente me sentía muy excluido del grupo. Pasó un acontecimiento, que le tiré una esponja a Martín Salwe cuando estaba limpiando los platos. Vino este chabón a joder y le dije: ‘Raja de acá’, y la esponja le pegó en la cara. Fue un acto agresivo de mi parte. Se asustaron todos, se metieron en un cuarto y quedé como un loco malo. Entonces dije: ‘Se me va a venir la eliminación, qué hago una semana más acá padeciendo esta situación’ y me fui”.

Con respecto a su paso por el reality, el Leo García apuntó: "Yo fui intencionalmente a ser controversial. La controversia es lo que te distingue. Si estás conviviendo con personas donde hay intimidad pero no amistad, es extraño. En un momento dije algo que les cayó muy pesado, que es que yo no fui a hacer amigos. Soy un tipo que me aburro muy rápido, si ven mis discos son todos diferentes, nunca sé para que lado va mi carrera".

Finalmente, sobre los integrantes de El Hotel de los Famosos, García destacó: “Los dos malos de esta historia éramos Kate Rodríguez y yo, que casualidad que sea el pu... y la extranjera. Me estaba haciendo mucho daño emocional, las controversias eran reales (…). Tengo un ego más grande que el barrio chino pero bueno, soy Leo García, un artista. Mi ego estalló”.

Tras la salida del artista de El Hotel de los Famosos trascendió que ya hay un reemplazante, mientras que sobre la posibilidad de volver a entrar en caso de que haya un repechaje, Leo García sentenció: “Depende lo que me ofrezcan”.