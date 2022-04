Luego de su salida de El Hotel de los Famosos, Leo García denunció homofobia

Luego de su polémica salida de El Hotel de los Famosos, Leo García salió a hablar y dejó sin palabras a muchos. Al aire de La Once Diez, hizo referencia a las razones que lo llevaron a abandonar el ciclo de eltrece y denunció haber sufrido una forma de violencia. "El único gay que había en todo el programa era yo, y sentí homofobia. Y sentí xenofobia con Kate Rodríguez. A los primeros que echaron fue al puto y a la extranjera. Nos discriminaron", indicó.

Y detalló: "Mi condición de homosexual se usó para hacer humor por parte de un pibe que no se ni quién carajo es y no le voy a dar pantalla. Por ser hombre no me van a gustar todos los hombres, y si yo no doy el lugar no se pueden hacer chistes con esa situación. Escudar tipos de violencia atrás de ‘un tipo jodón’ está mal".

Leo García

Arrepentido, confesó: "Siento que me equivoqué con ir ahí, no me imaginé que iba a ser tan horrible. Me sentí muy mal como un nene que lo deja la madre en el jardín y de repente está totalmente solo".

"Apenas llegué sentí que me aburría y a la vez tenía la presión de empatizar porque era parte de un programa de televisión. Era intimidad sin amistad, compartir el baño, una cosa que no es, una cag**** atrás de la otra", señaló.

Finalmente, García expresó: "Tenés que desear muchísimo estar en la televisión para aguantar eso, tan trauma, tenés que tener muchísima hambre de cámara. Yo no quiero ni necesito eso y me ahoga".