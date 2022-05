Confirman el casamiento de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: “Va a ser el…”

Daniel Osvaldo está involucrado en un escándalo, luego de que Elena Braccini, madre de sus hijas Victoria y María Helena, lo volviera a denunciar por el incumplimiento de la cuota alimentaria. La italiana realizó un fuerte descargo por redes sociales y fue ahí donde anunció que el padre de sus hijas se casará con Gianinna Maradona.

“Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Creés que tiene tiempo para pensar o para llamar o para escribir a sus hijas? Entre otras cosas, estamos en una era en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp se podrían escuchar todos los días. Pero él, no; no tiene tiempo”, escribió la mujer en sus redes sociales.

Pero ahora, quien confirmó la información fue Pía Shaw en LAM (América TV) y dejó a todo el panel de angelitas sin palabras. “Se casan en exactamente en 4 días Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona”, dijo la periodista sin dar más vueltas al asunto.

“Esto me lo cuenta una de las ex, con quien Daniel tiene un hijo”, sumó Pía refiriéndose a Ana Oertlinger, la madre de Gianluca, de la que luego compartió un audio que decía: “Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó, pero a mí me lo dijo la persona que lo hizo público”.

Se sabe que la boda será el próximo 10 de mayo, pero no hay mayores detalles al respecto. Sobre esto, Ángel de Brito no pudo evitar bromear y dijo: Esto es ‘casado sin hijos’ porque ellos no van a estar en la boda”.

Por su lado, ni Daniel Osvaldo ni Gianinna Maradona salieron a hacer declaraciones al respecto. Tampoco se conoce qué piensan Dalma y Claudia Villafañe al respecto, dado la seguidilla de denuncias que apuntaron contra el ex futbolista sobre su mala reputación como padre.