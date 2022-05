En su peor momento en el rating, estos son los invitados de Andy Kusnetzoff para este sábado en Podemos Hablar

Andy Kusnetzoff está transitando un difícil momento en el rating con la sexta temporada de Podemos Hablar (Telefe). Para remontar los números, el conductor apuesta por invitados con fuertes historias para la emisión del próximo sábado.

La producción del ciclo que va en el prime time de los sábados quedó en alerta tras el resultado de la semana pasada, cuando Andy Kusnetzoff perdió en el rating por primera vez contra una película. En el mismo horario, El implacable (El Trece) hizo un promedio de 7.1 puntos, mientras que Podemos Hablar quedó en segundo lugar con 7.0.

Además, los picos que logró Kusnetzoff en la anterior emisión fueron solo de 7.4 y sobre el final medía apenas 6.1 puntos de rating. Según trascendió, las autoridades de Telefe miran con preocupación los números de Podemos Hablar y los productores del ciclo acusaron recibo, configurando un atractivo menú de invitados para el próximo sábado.

Los entrevistados que compartirán la más variada gama de anécdotas personales en el punto de encuentro serán la periodista Mónica Gutiérrez, el ex boxeador Sergio Maravilla Martínez, las actrices Andrea Rincón y Rocío Gómez y el popular cantante Juanse, de Los Ratones Paranoicos.

La semana pasada, uno de los momentos que logró captar cierto vuelo en el rating en Podemos Hablar fue cuando el chef Christophe Krywonis contó que a los 14 años se fue de su casa tras la conflictiva separación de sus padres.

“Me fui a los 14 años, en la situación de típico hijo de divorciados, en un momento que exploté y me mandé una macana. Después me llevó la policía porque no quería ir a la casa de mi mamá y mi papá no me quería recibir, así que me llevaron a un centro de delincuentes y estuve tres semanas ahí internado”, detalló el cocinero ante la atenta mirada de Andy Kusnetzoff.