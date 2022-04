Andy Kusnetzoff adelantó una llamativa novedad de la vuelta de Podemos Hablar: "Creo que va a funcionar muy bien"

Este sábado, Andy Kusnetzoff regresa a la televisión con una nueva temporada de Podemos Hablar. En medio de la expectativa por el ciclo que ha marcado tendencia en el rating en la noche de los sábados, el conductor anticipó una llamativa novedad que tendrá el programa.

En Cortá por Lozano (Telefe), Kusnetzoff contó que sobre el final de cada emisión los invitados jugarán con las típicas máquinas de peluches, y quien logre extraer un oso de color marrón se llevará un monopatín eléctrico. “Creo que va a funcionar muy bien. Estoy seguro, puedo pifiar. Yo siempre decía: falta un final como Sábado bus”, aseguró el conductor en referencia al momento en que los participantes del legendario envío que condujo Nicolás Repetto debían embocar un corcho en una copa.

Por otro lado, Podemos Hablar seguirá apuntando a los emotivos momentos en que los invitados hacen confesiones de todo tipo. Esta vez en una nueva escenografía. “Siempre estaba colgado de escenografías que habían quedado de otros programas. Cuando tuve una reunión dije: no se si van a poder hacer esto. Es un gran domo. Es impresionante. Estoy muy contento”, comentó Andy Kusnetzoff.

Sobre el debut de esta nueva temporada de Podemos Hablar, su anfitrión expresó: “Lo único que me interesa es ver a Abel Pintos sacando el oso”. Además del popular cantante, formarán parte de la vuelta del ciclo a la pantalla chica: Belu Lucius, Mica Viciconte, Luciano Castro y Gonzalo Heredia.

A la hora de opinar sobre el gran éxito de PH, Andy Kusnetzoff explicó que todo reside en la forma de entrevistar. “Yo veo cinco historias. Y creo que se trata de eso. Y creo que a la gente le gusta por eso. Es una mezcla de buenas historias y un grupo que saca el programa adelante entre todos y todas y ver qué sucede ahí”, aseguró.

Finalmente, el conductor reflexionó sobre la vigencia de Podemos Hablar. “Cuando empezó PH, medio que me obligue a hacerlo porque sentía que hacía un montón que no hacía televisión y decía: ‘uh, me estoy yendo’. Pero la verdad que dije: hace mucho que no estoy, vendría bien un poco. Ahí arranqué con los cuatro programas, y acá estoy”.

Además, esta semana Andy Kusnetzoff estuvo presente en el ciclo No es tan tarde (Telefe), y allí además de hablar sobre el regreso de Podemos Hablar, reflexionó sobre su carrera y su vida familiar.