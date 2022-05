Dalila contó que vivió una noche de pasión con un jugador de Boca casado: de quién se trata

Fueron unos días bastantes agitados para Dalila, luego de que se filtraran unas polémicas imágenes suyas donde se la ve en un estado un tanto deplorable, donde aparentaba no poder mantenerse parada ni cantar en pleno show en un boliche.

Fue por eso que la cantante de cumbia decidió dar la cara y hacerle frente a las repercusiones que estaba teniendo aquel video suyo. En el piso de LAM, el programa de Ángel de Brito por la pantalla de América TV, la artista explicó lo que pasó.

“Esa noche me había tomado un par de copas, sí es cierto. Que me había agachado a saludar a una chica y que la chica me tironeó y los de seguridad me sacaron, también es cierto. Ahora, de ahí a que los de seguridad se quedaron sosteniéndome para cantar, ya me parece que la exageraron un toquecito...”, dijo Dalila un tanto enojada por todo lo que se dijo de ella.

Además, allí aseguró que le habían llevado un poco de champagne de más al camarín, pero que no le había gustado nada que digan que era adicta o alcohólica por eso. “En 24 años de carrera nunca jamás fui tapa de revista. Ahora, por una cosa así, sí. Y encima diciendo que sufro de alcoholismo. En la noche hay mucha droga, pero yo no la permito en mi ámbito de trabajo. Soy anti drogas. Soy anti drogas porque he visto a gente que he apreciado, o amistades de mi ambiente, que han fallecido por el tema de la droga”, aclaró.

Pero eso no fue todo lo que reveló una de las voces más populares de la movida tropical. Dejando de lado el escándalo de las mencionadas imágenes, se prestó a confesarse con el conductor de espectáculos y su panel de angelitas y reveló que tuvo una noche de pasión con un hombre casado y muy popular en el ambiente deportivo.

"Estuve con un jugador de fútbol muy famoso, pero como es casado…”, comenzó diciendo Dalila. Ante la rápida pregunta de las panelistas sobre si se trataba de Mauro Icardi, la artista respondió: "Ojalá, pero no”.

"Es un jugador casado, que vino de Europa, donde tuvo una larga trayectoria”, sumó como pistas sin animarse a revelar su nombre por la situación sentimental del hombre en cuestión. Luego de negar que no se trataba de Todo Salvio, sumó: "Es un jugador muy conocido, está en Boca, nos cruzamos bailando, en Puerto Madero, fui con un par de amigas y una de ellas me presentó porque sabía que me quería conocer. Jugó el mundial”.

Tanto Ángel de Brito como Pía Shaw, y minutos después Yanina Latorre, se dieron cuenta de quien se trataba, y pese a no animarse a decirlo al aire, en los pasillos del programa una vez que las cámaras se apagaron aseguraron que se trataba de nada más y nada menos que Marcos Rojo. ¿Será verdad?