Matías Alé contó detalles increíbles de su romance con Grecia Colmenares: “Ese verano…”

Aunque hoy parece un tanto olvidado en el mundo del espectáculo, Matías Alé fue uno de esos galanes furor de los 2000. Todo comenzó cuando Graciela Alfano presentó a su joven novio, con quien estuvo nueve años, y de a poquito él empezó a construir una carrera en los medios.

Desde aquel entonces tuvo muchos amores. Silvina Escudero, Floppy Tesouro, Andrea Estévez y Sabrina Ravelli, son algunas de las parejas del ex Bailando por un Sueño.

Pero uno de los nombres que resonó siempre en aquel momento fue el de Grecia Colmenares. Corría el rumor de que Matías Alé y la actriz venezolana tenían un amorío pero nadie salió a confirmarlo, ni aparecieron fotos que respaldaran la noticia.

Pasaron varios años desde entonces, pero ahora fue el mediático quien salió a hablar del tema y contó toda la verdad en diálogo con Mariana Brey para el programa Detrás de Escena: “Lo de Grecia fue real, es un gran amor que yo tuve. Nos llevamos muy bien, es un sol Grecia. Nos encontramos a la salida de 'Animales Sueltos', nos miramos y estuvo buenísimo”.

Ante tal revelación, la periodista no pudo evitar indagar sobre cómo fue su primera cita y Alé respondió al respecto con lujo de detalles. “Fuimos a comer al frente, su productor se tenía que ir y le dije 'yo la alcanzo', yo estaba en moto. Después yo ya me iba a Carlos Paz a trabajar, ella también, nos reencontramos allá. Tuvimos una linda historia. Fue lindo mientras duró y de vez en cuando nos hablamos”, confió Matías.

Quien había hablado al respecto hace diez años atrás había sido Grecia Colmenares. En aquel entonces la actriz dijo, en medio de los rumores: “Con Matías la pasamos bien, nos conocimos y fue todo un caballero conmigo, pero dejamos de vernos por el acecho mediático. Yo siempre cuidé mi vida privada y no voy a cambiar eso ahora. Yo corté con Matías”.

“Tengo una vida que cuidar. Hago mi gimnasio diario, como bien, me preocupo por el teatro, hablo con mi hijo, lo m?o es profesional. Fijate que fui a una discoteca una sola vez porque me invitaron, pero me acuesto temprano y me cuido bien. No pasa por hablar de mi vida privada”,, contó en aquel entonces para dejar en claro por qué su vida no era compatible con la de Alé.

Sin embargo, por su lado Matías aseguró que no recuerda por qué terminaron con la actriz, pero la definición como “un sol” y una persona con la que todavía se sigue hablando de vez en cuando.