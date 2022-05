La reacción de Sebastián Yatra luego que se filtrara un impactante video íntimo

Sebastián Yatra volvió a ser tendencia en las redes sociales pero en esta oportunidad el motivo no fue su carrera musical. En la web se filtró un video íntimo de una persona muy parecida al cantante colombiano. Todos comenzaron a preguntarse si realmente era él. las repercusiones llegaron a tal punto que fue el propio Yatra quien reaccionó a la noticia.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde el artista compartió un video con sus más de 29 millones de seguidores para aclarar los tantos.

En las imágenes se lo ve a Yatra viajando en un auto junto a dos personas de su staff. Allí relata que descubrió un video porno donde hay un hombre muy parecido a él. Poniéndole humor decidió negar que él era el protagonista.

"Acabo de ver un vídeo porno de un man idéntico a mí, y quería contarles", comenta entre carcajadas. "¿Por qué hay un vídeo porno de un tipo idéntico a mí?", escribió junto a las imágenes.

Lo cierto es que si bien la persona en cuestión tiene rasgos similares a los del cantante, no se trata de él.

Por qué se separaron Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Los artistas anunciaron su separación a mediados de mayo de 2020. Desde ese momento, las especulaciones sobre los motivos de la sorpresiva decisión estuvieron al orden del día. Hasta se llegó a hablar de una tercera en discordia. la artista mexicana Danna Paola.

Sin embargo, Tini alegó que nunca revelará la causa directa de la ruptura, aunque sí señaló que la distancia fue uno de los motivos. Sebastián Yatra y Tini Stoessel.

Por su parte, el cantante colombiano reveló: "Siempre digo que el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso. Para mí lo que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida. Para mí siempre seguirá siendo un milagro bonito, positivo, algo con lo que he crecido. Ojalá que siempre podamos conservar esa amistad", expresó.