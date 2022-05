Cómo fue la relación entre Rodolfo Bebán y su padre Miguel Bebán

Por el cine y la pequeña pantalla de Argentina han pasado grandes actores, entre ellos se encuentra Rodolfo Bebán. Aunque actualmente esté alejado de las cámaras y se sepa muy pocos detalles sobre su vida, continúa siendo uno de los intérpretes más queridos.



Su camino en la actuación comenzó de pura suerte, aunque siempre estuvo ligado a dicha profesión. Creció al lado de otro gran actor, quien se destacó por su talento y sorprendió a la audiencia.



Estamos hablando de Miguel Bebán, su papá. Poco a poco, Rodolfo comenzó a seguir los pasos de su padre y hasta logró superarlo durante su trayectoria. El actor protagonizó las mejores telenovelas y películas de nuestro país.



Aunque los años pasen y su padre haya fallecido, muchos fanáticos del intérprete se preguntan cómo fue la relación entre ambos. ¿Se daban consejos para actuar frente a las cámaras o no mantenían contacto?



Fuente: Instagram - juliojuarez99

Rodolfo Bebán reveló cómo se llevaba con su padre, Miguel

Rodolfo Bebán siempre estuvo cerca del teatro y de la actuación, debido a que su padre Miguel Bebán se dedicaba a dicha profesión. Sin embargo, sus primeros pasos fueron de pura suerte y por oficiar de buen amigo.



En una entrevista, el actor reveló que había acompañado a su amigo a un casting y los productores quedaron fascinados con él. A su vez, Beban también descubrió que le encantaba estar arriba de las tablas y llevar a cabo diferentes personajes.



Sin embargo, en su casa la palabra “actor“ estaba prohibida. Debido a que su madre estaba separada de su padre y la relación no era nada buena, Rodolfo tenía prohibido sumergirse en dicha profesión.



Por este motivo, cuando a los 15 o 16 años le reveló que quería ser intérprete, la mujer se enojó por completo. Sin embargo, el actor decidió apostar por su deseo y terminó siguiendo los pasos de su padre.







Antes de alejarse de las cámaras, había hablado sobre Miguel Bebán en una entrevista. Allí, Rodolfo Bebán aseguró que siempre existía una comparación con su padre. Sin embargo, esto no lo hacía enojar sino todo lo contrario: lo impulsaba y le daba fuerza para continuar trabajando.



Pero aunque a él le encantaba y le daba ánimos para seguir esforzándose, a su padre no le gustaba que lo compararan con su hijo. De esta manera, la relación entre ambos era bastante tensa.



En la conversación, también reveló que solía pelearse a menudo con su padre. Según él las discusiones surgían por cosas sin mucha importancia, y también discrepaban mucho a la hora de trabajar.



Estos enfrentamientos hacían que Rodolfo y Miguel se separaran durante años. En más de una ocasión el actor se arrepintió, ya que le hubiera gustado pasar más años junto a su padre. “Hubiera crecido mucho más. Junto a él crecías o te morías“, comentó.



La relación entre ambos era tan distante, que el actor no lo llamaba “papá“ sino que le decía “Miguel“. Sin embargo, él siempre lo tuvo presente: principalmente a la hora de actuar y de encarar personajes que marcaron su carrera.