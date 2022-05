La madre de El Noba hizo una contundente confesión sobre la previa del accidente del cantante

La madre de El Noba habló del crítico estado de salud del cantante que sufrió un accidente en su moto la semana pasada. La mujer hizo una contundente confesión sobre el diálogo que tuvo con el joven antes del dramático choque.

En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), la mamá de El Noba detalló: “La situación sigue igual, sigue estable. Su único problema es la cabecita. Ayer le sacaron el cuello ortopédico. Solo resta esperar. Yo le hablo mucho, le cuento todo lo que pasa acá afuera. Yo sé que mi hijo va a salir”.

Sobre las novedades que le han dado los médicos, la madre de El Noba explicó: “Me dicen que tengo que esperar que tenga alguna reacción, reflejo o algo. Pero yo como mamá entro y para mí está mejor. Mi hijo está durmiendo. Yo sé que él me escucha, le hablamos y le contamos cosas. El otro día me agarró la mano. Yo le besé la cara y se le caían las lágrimas. Les agradezco de todo corazón a los médicos porque sé que están haciendo lo que pueden”.

En tanto que sobre el accidente, la mujer reconoció: “Fue una negligencia de mi hijo, yo nunca dije lo contrario. Le dijimos al hombre que tuvo el accidente que estamos a disposición para lo que sea. Fue un accidente junto con la negligencia de mi hijo, pero no culpamos a nadie”.

Y luego contó cómo fueron los momentos previos al accidente de El Noba. “Ese día, 5.30 de la tarde vino a casa y estaba con la moto. Me dice: ‘Me voy a cortar el pelo, mirá que vuelvo y tomamos unos mates’, porque yo siempre estaba haciendo cosas. Pensé que iba en la camioneta, no en su moto. Y cuando lo vi, le dije: ‘Ponete el casco’, pero salió así; no volvió. A las 6 menos 10 me llama su manager y al instante estuvimos todos ahí”.

Finalmente, la madre del trapero agradeció el apoyo incondicional de los seguidores de su hijo, a quien definió como "auténtico, real y humilde".