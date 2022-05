La sorpresa que emocionó hasta las lágrimas a Vero Lozano

Este lunes, Vero Lozano cumplió 52 años y no fue un cumpleaños más para ella. Luego del terrible accidente que sufrió mientras esquiaba en Aspen, la conductora se toma la vida de otra manera.

En este contexto, la producción de Cortá por Lozano le preparó algunas sorpresas. Una de ellas fue el saludo de Khan-Faradoqui, el médico que la operó. "Hola Verónica, estoy muy agradecido de estar en tu programa. Antes que nada, te deseo un feliz cumpleaños. Yo sé que es un cumpleaños especial para vos y espero que puedas disfrutarlo. Me impresiona mucho cómo te venís recuperando. Me enteré que ya estás caminando y haciendo ejercicio", comenzó diciendo el médico cirujano, mientras la conductora lloraba de emoción.

"Como bien sabés, tus fracturas fueron severas, y no podrías haberte recuperado tan bien sin tu sonrisa permanente, trabajo duro y sin el increíble apoyo de tu familia. Tu actitud positiva y el amor entre Jorge y vos son inspiradores para mí", agregó el profesional. "Mi deseo es que podamos encontrarnos otra vez, pero fuera del hospital. Por favor, háganme saber si vuelven. A mí también me gustaría visitar Buenos Aires algún día. Otra vez, feliz cumpleaños y te felicito por tus éxitos", finalizó.

"Me re emocioné, ¿ustedes vieron lo que es? Es un amor", comentó. Luego, reflexionó: "No me gusta de ponerme en el lugar de ejemplo de nada, porque hay gente que la pasa realmente muy, muy mal. Pero si puedo inspirar a alguien un poquitito, está bien. Y que en una situación así, porque yo ya estoy caminando, hay gente que la pasa para el or..., mucho tiempo y está en una situación irreversible, pero lo que yo sí entendí es que lo que nadie me podía quitar era cómo yo lo encaraba. Mañana está la posibilidad de algo nuevo. A veces uno se auto castiga y dice: ´No, lo tendría que haber hecho mejor´. En lo laboral o en lo emocional, mañana hay posibilidad de volver a hacer. Me parece que eso es", expresó visiblemente emocionada.